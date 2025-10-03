O capodoperă necunoscută semnată de Nicolae Grigorescu este expusă, în premieră, la Cazinoul din Constanţa. Tabloul este neterminat şi este portretul unui copil. Lucrarea a fost recuperată dintr-o colecție privata şi scosă la licitaţie. Preţul de pornire este de 30 de mii de euro.

Lucrarea "Cap de copil" dezvăluie o latură mai puțin cunoscută a marelui pictor Nicolae Grigorescu. Realizată în ulei pe pânză, pictura este neterminată, dar tocmai acest detaliu îi oferă o prospețime aparte și o valoare specială în ochii iubitorilor de artă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Licitație cu preț de pornire de 30.000 de euro

Articolul continuă după reclamă

Tabloul necunoscut publicului până în prezent va intra pe piața de artă printr-o licitație organizată la București, cu un preț de pornire de 30.000 de euro. Grigorescu deține deja recordul absolut pe piața românească: în decembrie 2024, o lucrare a sa s-a vândut cu 365.000 de euro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De luni, tabloul "Cap de copil" va fi mutat la București. Licitația va avea loc pe 21 octombrie.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰