Orionide 2025. Când atinge punctul maxim ploaia de stele

Orionide 2025. În noaptea dintre 20 şi 21 octombrie 2025, pasionații de astronomie şi fotografii de noapte aşteaptă cu nerăbdare unul dintre cele mai aşteptate spectacole astrale ale anului: ploaia de meteori Orionide. Specialiştii estimează că maximul va avea loc în zorii zilei de 21 octombrie, iar condiţiile pentru observare se anunţă dintre cele mai bune pentru că luna este în fază de Lună Nouă.

În fiecare toamnă, cerul nopții este luminat de o ploaie de meteori, care este cunoscută sub numele de Orionide, una dintre cele mai spectaculoase manifestări astronomice asociate cometei Halley.

Ce sunt orianidele

Orionidele sunt produsul trecerii Pământului prin norii de particule lăsaţi în urmă de cometa Halley, aceeaşi cometă cunoscută şi pentru faptul că revine la fiecare 76 ani. Când fragmentele din această dâră intră în atmosfera terestră, ele se aprind şi creează „stele căzătoare” rapide şi luminoase, vizibile în special în timpul nopţilor de toamnă.

Acest legământ dintre Halley şi Orionide este bine documentat de comunitatea ştiinţifică şi jucăria cosmică revine anual pe cerul nostru ca o ploaie de particule microscopice.

Numelui „Orionide” provine de la constelația Orion, deoarece meteoriții par să provină din zona acesteia pe cer. De fapt, punctul aparent de origine este aproape de steaua Betelgeuse, una dintre stelele principale ale constelației Orion.

Când și cum se poate observa maximul

Maximul Orionidelor în 2025 este estimat pentru noaptea de 20 spre 21 octombrie, la ora 00:00.Pentru cea mai bună experiență de vizionare:

Alege un loc ferit de luminile orașului

Privirea trebuie îndreptată către o zonă cât mai largă a cerului, nu doar către constelația Orion

Oferă-ți 20–30 de minute pentru ca ochii să se adapteze la întuneric

Intervalul ideal este după miezul nopții și până dimineața, înainte de răsăritul soarelui

Numărul estimativ de meteori este între 10 și 20 pe oră în condiții ideale, dar acesta poate varia în funcție de poluarea luminoasă și condițiile meteorologice.

Noaptea dintre 20 şi 21 octombrie 2025 este marcată în calendarele astronomice ca una dintre cele mai bune ocazii ale anului pentru a vedea Orionidele. Cu un cer fără lună și, dacă vremea ține cu noi, poți vedea zeci de meteori dacă ai răbdare și un loc întunecat. Marchează-ţi data, verifică prognoza meteo locală înainte de a pleca şi pregăteşte-ţi echipamentul foto dacă vrei amintiri pe film — cerul promite un spectacol de toamnă greu de uitat.

