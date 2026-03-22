Cele mai frumoase 200 de pisici din zeci de țări sunt, în acest weekend, la Bucureşti. Se întrec într-o competiţie supranumită "Oscarul" lumii feline. Atenţie! Vorbim despre rase rare și exemplare premiate la concursuri renumite. Printre cele mai admirate se numără spectaculoasele Maine Coon, pisicile de talie mare, cu blană lungă şi deasă, care adoră să... înoate.

Îngrijite și atent aranjate de stăpâni, pisicile Maine Coon au fost în centrul atenției.

"Are doar șase luni, se numește Sasha și deja și-a început ascensiunea către podium, către un titlu foarte important care se numeşte Junior Winner. Pentru acest Junior Winner, pisoiul trebuie să câștige cinci Best in Show-uri până la vârsta de un an", spune Gina Vlad, crescătoare de pisici.

După ce au fost alintate şi fotografiate ca nişte dive, au ajuns în faţa juriului.

Articolul continuă după reclamă

"Sunt evaluate, la maincune, de exemplu, poziția urechilor. Trebuie să fie la ora 11 și la ora 1. Nu trebuie să fie nici prea mari, nici prea mici. Acești zulufi sunt specifici rasei. Apoi, dacă vă uitați cu atenție, are wild look. Privire sălbatică, este specifică rasei", spune Gina Vlad, crescătoare de pisici.

Dintre vedetele salonului internaţional iese în evidenţă Kira, care a obținut o performanță istorică pentru România: a cucerit titlul de cea mai frumoasă pisică din lume doi ani la rând.

"Ea este o pisică British Shorthair albastru, această culoare gri este denumită oficial albastrul. Este mai mult decât o simplă pisică, este campioana mondială de anul trecut", spune Adrian Dragotă, arbitru feline.

Parada pisicilor a încântat mai ales copiii.

"Pufoase, sunt drăguțe și îmi plac foarte mult"

"Cea mică e mare fană pisici. Știam că i-ar face mare plăcere. Cele British Shorts sunt superbe", spun vizitatorii.

Fără pedigri, dar talentate la tors şi dorinice de răsfăţ, 20 de pisici caută stăpâni printre vizitatorii salonului felin. Stăpânii de pisici au profitat de vizită ca să îşi răsfeţe animalele de companie. La salonul felin sunt expuse de la dispozitive inteligente până la mâncare coreeană pentru feline.

"Cel mai tare produs în momentul ăsta pentru un deținător de pisici este Litiera Smart. Și al doilea cel mai tare produse care nu e doar pentru Litiera Smart este nisipul ăsta. Este unic în România. Șase luni de zile am testat nisipuri până când am adus un nisip", spune Sonia Simionov.

Câştigătorii concursului de la Bucureşti vor fi anunţaţi diseară.

Anda Anghelache

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰