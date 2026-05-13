Taxa de pod Feteşti Cernavodă în 2026. Metoda de plată şi preţuri pe categorii

Şoferii care merg spre litoral în 2026 trebuie să ţină cont de taxa de pod Feteşti-Cernavodă, obligatorie pentru traversarea Dunării pe Autostrada Soarelui. Tarifele diferă în funcţie de categoria vehiculului, iar neplata poate aduce amenzi consistente.

Taxa de pod de pe Autostrada Soarelui poate fi plătită în mai multe moduri în 2026, însă mulţi şoferi uită că termenul limită este până la miezul nopţii din ziua următoare trecerii. În caz contrar, amenzile pot depăşi 1.000 de lei.

Cât este taxa de pod la Feteşti - Cernavodă în 2026

Şoferii care circulă spre litoral pe Autostrada Soarelui trebuie să achite şi în 2026 taxa de pod Feteşti-Cernavodă, separată de rovinietă şi obligatorie pentru fiecare traversare. Tarifele diferă în funcţie de categoria vehiculului şi numărul de axe, iar verificarea plăţii se face automat, prin camere video instalate în zona punctelor de taxare.

Pentru autoturismele cu masa maximă de până la 3,5 tone, taxa standard pentru o singură trecere este de 19 lei. Vehiculele între 3,5 şi 12 tone plătesc aproximativ 68-69 de lei, în timp ce pentru camioanele de mare tonaj tarifele pot ajunge la peste 130 de lei pe trecere.

Potrivit regulilor actuale, taxa poate fi achitată fie înainte de traversare, fie până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii podului. Sistemul automat verifică numerele de înmatriculare prin camere cu recunoaştere automată, iar şoferii care nu apar cu plata efectuată riscă sancţiuni trimise ulterior prin poştă.

Metode de plată

Taxa poate fi achitată în mai multe moduri. Şoferii pot plăti online, prin aplicaţiile autorizate, la benzinării sau prin SMS la numărul 7577. Pentru plata prin SMS, mesajul trebuie să conţină numărul de înmatriculare şi categoria tarifară a vehiculului.

Ce se întâmplă dacă uiţi să plăteşti taxa de pod

Amenzile diferă în funcţie de categoria vehiculului. Pentru autoturisme, sancţiunea ajunge la aproximativ 190 de lei pentru fiecare trecere neplătită. În cazul vehiculelor de transport sau al camioanelor, amenzile pot depăşi 1.300 de lei.

Mulţi şoferi preferă plata online sau prin aplicaţiile CNAIR pentru a evita cozile din sezonul estival. Pe forumurile dedicate şoferilor, unii utilizatori recomandă verificarea plăţii direct în aplicaţie pentru a evita eventualele probleme sau amenzi generate automat

