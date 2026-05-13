Munca la domiciliu şi telemunca. Diferenţe şi cadru legal

Pandemia a schimbat definitiv modul în care lucrează milioane de oameni, iar telemunca a devenit o practică obişnuită în multe companii. Totuşi, legea face diferenţa între telemuncă şi munca la domiciliu, iar drepturile şi obligaţiile nu sunt identice.

Mulţi angajaţi folosesc termenii „telemuncă” şi „muncă la domiciliu” ca fiind acelaşi lucru, însă legislaţia din România le tratează diferit. Programul, locul activităţii şi obligaţiile angajatorului sunt doar câteva dintre aspectele care separă cele două forme de lucru.

Care este diferenţa dintre munca la domiciliu şi telemunca

Lucrul de acasă a devenit o realitate pentru tot mai mulţi angajaţi din România, mai ales după perioada pandemiei. Totuşi, puţini ştiu că există diferenţe clare între munca la domiciliu şi telemuncă, chiar dacă ambele presupun desfăşurarea activităţii în afara sediului firmei.

Potrivit legislaţiei din România, munca la domiciliu este reglementată de Codul Muncii şi presupune ca angajatul să îşi desfăşoare activitatea exclusiv de acasă. Salariatul îşi stabileşte singur programul de lucru, iar contractul trebuie să precizeze clar că activitatea se desfăşoară la domiciliu.

În schimb, telemunca este reglementată printr-o lege separată şi oferă mai multă flexibilitate. Angajatul poate lucra nu doar de acasă, ci din orice alt loc ales de comun acord cu angajatorul, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Programul poate fi stabilit împreună cu angajatorul, iar activitatea poate alterna între birou şi lucrul la distanţă.

Ce spune Codul Muncii

Diferenţele apar şi în obligaţiile angajatorului. În cazul telemuncii, compania trebuie să asigure condiţiile necesare desfăşurării activităţii, inclusiv echipamentele de lucru şi regulile privind securitatea datelor. De asemenea, contractul trebuie să conţină prevederi speciale legate de locul desfăşurării activităţii şi modul de verificare a activităţii salariatului.

Specialiştii în dreptul muncii atrag atenţia că forma de lucru trebuie trecută clar în contractul individual de muncă sau într-un act adiţional. Lipsa acestor prevederi poate crea probleme atât pentru angajat, cât şi pentru angajator în cazul unor controale sau litigii de muncă.

În ultimii ani, telemunca a devenit una dintre cele mai căutate opţiuni de către angajaţi, mai ales în domenii precum IT, consultanţă, marketing sau servicii financiare. De cealaltă parte, unele companii au început să reducă numărul zilelor de lucru de acasă şi să îi cheme pe angajaţi înapoi la birou, într-un sistem hibrid.

