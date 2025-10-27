În weekend, centrul Capitalei s-a transformat într-o bucătărie uriașă în aer liber. Mii de oameni au mers în Parcul Izvor, atrași de mirosul irezistibil de gulaș, tocană de oaie, sarmale și pastramă la grătar. Festivalul "Toamna la Ceaun" a adus gustul copilăriei chiar în inima Bucureștiului.

Capitala a fost învăluită în fel şi fel de arome. De la ceaunele uriașe în care fierbea mâncarea, până la plăcintele aburinde și gogoșile pudrate cu zahăr, totul a fost o invitație la o masă copiasă.

"Degustăm toate bunătățile acestea, sunt extraordinar de bune, toate, nici nu știu ce să-mi aleg. Am văzut că este de toate felurile. Nici nu știu, o să degust un pic de berbecuț", spun oamenii veniţi la festival.

Peste 30 de bucătari au lucrat la foc continuu pentru zecile de preparate delicioase.

"Avem pastramă, avem cârnăciori proaspeți, avem cârnăcior de bardă, cârnăcior cu boabe de muștat, cârnăcior cu praz pentru că este toamnă, fasole la ceaun, pomana porcului, frigărui de pui, piept de pui. Avem niste grătare, se numesc ahachina, ele gătesc slow cook şi avem coaste cărora le-am dat drumul de dimineaţă la ora 5", spune Ştefania Bosnea, bucătar.

"Ceafă, fleică, coastă, de toate, tot ce vă puteți dori. De mic copil crescând lângă așa ceva, am deprins o pasiune foarte mare pentru aceste lucruri", spune Marius, bucătar.

"Cel mai bine a mers carnea la garniță weekendul ăsta și cam asta este. Lumea iese din casă, mănâncă ceva bun, se simte bine, avem și muzică. E foarte frumos", spune Rafael, bucătar.

Iar la standurile cu dulciuri, cozonacii și plăcintele s-au vândut mai ceva ca pâinea caldă.

"Începând cu prăjitura cu măr, cu dovleac, alivencile moldoveniști bine vestitele, aliveniți moldovenici, poale în brâu, cozonac, prăjitori de casă, de toate, pentru toți", spune Gabriela Mateiuc, cofetar.

Peste 30.000 de persoane s-au bucurat weekendul acesta de festivalul Toamna la Ceaun.

