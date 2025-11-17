La Congresul Internațional de Longevitate organizat la București de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, cercetătorul american Patrick Paine, de la Harvard Medical School, a prezentat una dintre cele mai așteptate intervenții ale evenimentului: o nouă tehnologie care ar putea duce, în viitor, la întinerirea organismului uman fără riscurile majore asociate procedurilor actuale de reprogramare celulară.

Patrick Paine, cercetătorul care studiază reprogramarea celulelor, la Congresul Internațional de Longevitate

Paine, specialist în biologie regenerativă și unul dintre cercetătorii emergenți din laboratorul Abigut, a explicat că provocarea centrală a domeniului este să descoperim intervenții care să facă celulele „mai tinere” fără a le destabiliza identitatea sau a crește riscul de cancer - un risc major în reprogramarea completă.

„Reprogramarea celulară produce o întinerire reală a celulelor, dar este dificil de translat în clinică. De aceea, am căutat factori pe care îi putem utiliza în siguranță, direct la suprafața celulelor, fără să schimbăm complet identitatea acestora”, a explicat Paine la București.

În prezentarea sa, Patrick Paine a introdus publicului un concept revoluționar: „tethered secretome”, o abordare nouă în care peste 4.400 de peptide secretate sunt testate simultan pentru capacitatea lor de a inversa semnele îmbătrânirii.

Articolul continuă după reclamă

„Secretomul este ideal pentru aplicații clinice. Nu intră în genom, nu schimbă identitatea celulei. Poate reface homeostazia prin acțiune externă, ceea ce îl face mult mai sigur decât reprogramarea directă”, a subliniat el.

Acest secretom ancorat („tethered”) permite celulelor să răspundă doar la peptidele pe care le exprimă, facilitând un screening rapid și precis, care a condus deja la rezultate promițătoare.

În urma testelor, echipa a descoperit un set de peptide - printre care una denumită „H9” - care reduc semnificativ markerii de îmbătrânire.

„Am observat că anumite peptide reduc senescența celulară vizibil în patru zile și îmbunătățesc cu 20–30% scorul compozit de fragilitate moleculară. Este un efect mai bun decât unele protocoale de reprogramare celulară”, a declarat Paine, precizând că descoperirea este încă în stadiu experimental, dar deschide o direcție complet nouă în medicină.

Modelul utilizat în laborator se bazează pe celule dermale papilare - cele care orchestrează creșterea firului de păr -, deoarece acestea arată clar diferențele între celulele tinere și cele îmbătrânite. În viitor, aceeași tehnologie ar putea fi extinsă către întinerirea altor țesuturi.

„Îmbătrânirea este un stat modificabil. Dacă putem interveni la nivelul mecanismelor moleculare fără să afectăm identitatea celulei, atunci avem șansa reală de a preveni bolile cronice ale bătrâneții”, a explicat cercetătorul de la Harvard.

Echipa lucrează deja la secvențiere RNA, la teste epigenetice de metilare a ADN-ului și la experimente pe animale pentru a vedea dacă aceste peptide pot reface regenerarea părului la șoareci bătrâni - un model-reper în cercetarea îmbătrânirii.

„Dacă aceste rezultate se confirmă, putem vorbi despre o nouă generație de terapii anti-aging, mult mai sigure și mai ușor de adus în clinică”, spune Paine.

Prezentarea lui Patrick Paine la Congresul Internațional de Longevitate a fost una dintre cele mai urmărite ale evenimentului, marcând un moment-cheie pentru cercetarea globală în domeniul reprogramării celulare. România a găzduit, în premieră, o discuție la nivel înalt despre viitorul medicinei regenerative, iar concluzia cercetătorului de la Harvard este clară: întinerirea organismului uman nu mai este o ficțiune, ci un obiectiv științific aflat tot mai aproape de realitate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰