Pelerinaj de Florii în Bucureşti. Momentele principale ale procesiunii, înainte de Paşte

Pelerinajul de Florii, la care vor participa ierarhi, preoţi, monahi, monahii şi credincioşi va fi organizat, sâmbătă, în Capitală, de Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor.

”Sâmbătă, 4 aprilie 2026, în ajunul marii sărbători a Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile), Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor vor organiza, în Bucureşti, Pelerinajul de Florii, la care vor participa ierarhi, preoţi, monahi, monahii şi credincioşi mireni din Capitală şi din judeţul Ilfov”, anunţă Patriarhia.

Pelerinajul va începe la Catedrala Naţională şi se va desfăşura pe următorul traseu: Strada Izvor, Paraclisul Catedralei Naţionale (prima oprire), Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertăţii, Piaţa Constituţiei, Bulevardul Unirii, Piaţa Unirii (latura de vest), Crucea brâncovenească (a doua oprire), Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală.

Procesiunea se va încheia la Catedrala Patriarhală, unde pelerinii vor fi întâmpinaţi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Momentele principale ale pelerinajului:

Orele 15:00 – Slujba Vecerniei la Catedrala Naţională;

Orele 16:00 – la Catedrala Naţională va avea loc sfinţirea ramurilor de salcie, care vor fi apoi oferite credincioşilor prezenţi;

Orele 16:15 – plecare în procesiune de la Catedrala Naţională spre Catedrala Patriarhală;

Orele 16:30 – oprire la Paraclisul Catedralei Naţionale (prima oprire);

Orele 17:30 – procesiunea ajunge la Crucea brâncovenească de la baza Colinei Bucuriei (a doua oprire);

Orele 17:35 – plecare spre Catedrala Patriarhală;

Orele 17:45 – sosire la Catedrala Patriarhală, unde pelerinii vor fi întâmpinaţi de către Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care va sfinţi icoana praznicului „Intrării Domnului în Ierusalim”, va rosti rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor şi va adresa un cuvânt de învăţătură.

