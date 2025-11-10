Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Peste 10.000 de români cer o lege anti-burnout

"Şi când nu mai poţi, mai poţi puţin" sau "nu laşi pe mâine ce poţi face azi" - sunt lozinci cu care am crescut şi care ne-au format. În viaţa de adult, la job, genul acesta de stil de viaţă duce, inevitabil, la burnout. Şi nu, nu este un moft sau o scuză să chiuleşti de la muncă, ci este boala secolului. 

de Alex Prunean

la 11.11.2025 , 12:25

O boală care, în legislaţia din România nu există, deşi, atenţie, studiile arată că 1 din 2 români este în risc de burnout. Proiectul de lege care voia să reglementeze epuizarea profesională a fost respins de guvernanţi în primăvară. Acum, peste 10.000 de români cer o lege care să-i protejeze. 

Smaranda s-a întors din concediul de maternitate direct în ringul corporației. Era manager de proiect şi omul bun la toate. A turat motoarele la maximum până a rămas fără combustibil, iar corpul a spus STOP. Abia atunci, Smaranda a conştientizat că multitaskingul nu este o superputere, ci drumul către boală.

Epuizarea profesională nu înseamnă doar oboseală, ci şi cu ostilitate sau schimbări de comportament. Studiile arată că 1 din 2 români este în risc de epuizare profesională. Cu toate acestea, burnout-ul nu este recunoscut legal.

Articolul continuă după reclamă

Şi, în ciuda evidenţei sau a faptului că ţările europene fac eforturi pentru protejarea celor care muncesc, proiectul de lege care ar fi permis angajaților români să-și ia concediu medical pentru burnout a fost retras în primăvară. Aşa că peste 10.000 romani cer printr-o petiţie recunoaşterea lui ca afecţiune medicală.

Iniţiatorii petiţiei vor să repună pe masa guvernanţilor proiectul de lege într-o formă actualizată în luna decembrie. Inițiativa prevede concediu medical, psihoterapie și reducerea programului de muncă pentru angajații ajunși la epuizare.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

burnout
Înapoi la Homepage
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau”
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: &#8220;Ţăranii se închinau&#8221;
Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva
Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă, ce a fost în mintea ta?”
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă, ce a fost în mintea ta?”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca salariile să fie la vedere?
Observator » Ştiri sociale » Peste 10.000 de români cer o lege anti-burnout