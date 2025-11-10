"Şi când nu mai poţi, mai poţi puţin" sau "nu laşi pe mâine ce poţi face azi" - sunt lozinci cu care am crescut şi care ne-au format. În viaţa de adult, la job, genul acesta de stil de viaţă duce, inevitabil, la burnout. Şi nu, nu este un moft sau o scuză să chiuleşti de la muncă, ci este boala secolului.

O boală care, în legislaţia din România nu există, deşi, atenţie, studiile arată că 1 din 2 români este în risc de burnout. Proiectul de lege care voia să reglementeze epuizarea profesională a fost respins de guvernanţi în primăvară. Acum, peste 10.000 de români cer o lege care să-i protejeze.

Smaranda s-a întors din concediul de maternitate direct în ringul corporației. Era manager de proiect şi omul bun la toate. A turat motoarele la maximum până a rămas fără combustibil, iar corpul a spus STOP. Abia atunci, Smaranda a conştientizat că multitaskingul nu este o superputere, ci drumul către boală.

Epuizarea profesională nu înseamnă doar oboseală, ci şi cu ostilitate sau schimbări de comportament. Studiile arată că 1 din 2 români este în risc de epuizare profesională. Cu toate acestea, burnout-ul nu este recunoscut legal.

Şi, în ciuda evidenţei sau a faptului că ţările europene fac eforturi pentru protejarea celor care muncesc, proiectul de lege care ar fi permis angajaților români să-și ia concediu medical pentru burnout a fost retras în primăvară. Aşa că peste 10.000 romani cer printr-o petiţie recunoaşterea lui ca afecţiune medicală.

Iniţiatorii petiţiei vor să repună pe masa guvernanţilor proiectul de lege într-o formă actualizată în luna decembrie. Inițiativa prevede concediu medical, psihoterapie și reducerea programului de muncă pentru angajații ajunși la epuizare.

