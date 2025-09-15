Peste 800 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă, din cauza unor lucrări. Lista zonelor afectate

Termoenergetica a anunţat că locuitorii din peste 800 de blocuri din Capitală vor rămâne fără apă caldă în următoarele zile. Compania susţine că urmează lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, potrivit Mediafax.

Compania Municipală Termoenergetica București a făcut publică lista zonelor care înperioada următoare vor fi afectate de lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații.

Rețeaua termică primară – conductă Dn 500 mm, pe Bulevardul Ion Mihalache din Sectorul 1

Se vor executa lucrări de blindare a tronsonului dintre căminele de racord ale punctelor termice "140 – 1 Mai" și "Sănătescu". Concomitent, se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către opt puncte termice (36 blocuri si imobile) din data de 15 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 18 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1976, această porțiune de rețea având aproape 50 de ani de funcționare.

Rețeaua termică primară – racordul punctului termic "8 Doamna Ghica"- conducta Dn 200mm pe strada Pâncota din Sectorul 2

Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 1 punct termic (3 blocuri) din data de 15 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 18 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1993, această porțiune de rețea având 32 de ani de funcționare.

Rețeaua termică primară – racordul punctului termic "Ilioara"- conductă preizolată Dn 150mm, pe strada Prevederii din Sectorul 3

Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 1 punct termic (10 blocuri) din data de 15 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 19 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1982, această porțiune de rețea având aproape 45 de ani de funcționare.

Rețeaua termică primară – conductă Dn 500mm, pe Bulevardul Camil Ressu din Sectorul 3

Se vor executa lucrări de modernizare din cadrul proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare aferent Magistralei II Sud – Lot 1 – Obiectiv 2 – tronson C4MB – CV16", care impun sistarea furnizării agentului termic către 10 puncte termice (115 blocuri) din data de 15 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 19 septembrie 2025, ora 23:00.

Rețeaua termică primară – conductă Dn 900mm pe Șoseaua Mihai Bravu din Sectorul 3

Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 5 puncte termice (71 blocuri) din data de 15 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 19 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.

Rețeaua termică primară – racordul punctului termic "SC 2 Viisoara" – conductă preizolata Dn 65/50mm pe Aleea Barajul Cucuteni din Sectorul 3

Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 1 punct termic (10 blocuri) din data de 15 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 17 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 2010, această porțiune de rețea având 15 de ani de funcționare.

Rețeaua termică primară – racordul punctului termic "6 Zona II” – conductă Dn 250mm, pe strada Târnava Mică nr. 2 din Sectorul 4

Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 1 punct termic (3 blocuri) din data de 15 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 19 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.

Rețeaua termică primară – conductă Dn 200mm, pe strada Luică din Sectorul 4

Se vor executa lucrări de montare a unui provizorat, pentru continuarea intervențiilor în cadrul Obiectivului 19, din POIM, care impun sistarea furnizării agentului termic către 20 de puncte termice (376 blocuri) din data de 16 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 19 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.

Rețeaua termică primară – conductă Dn 100mm, pe strada Luică din Sectorul 4

Se vor executa lucrările de integrare a porțiunii de conductă modernizată în rețeaua termică primară, în cadrul Lotului 4, Obiectivul 20, din POIM. Intervențiile impun sistarea furnizării agentului termic către 2 puncte termice (11 blocuri) din data de 15 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 19 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 2004, această porțiune de rețea având peste 20 de ani de funcționare.

Rețeaua termică primară – racordul punctului termic "3 Salaj" – conductă Dn 300mm pe strada Mihail Dan din Sectorul 5

Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 5 puncte termice (95 blocuri) din data de 15 septembrie 2025, ora 09:00, până în data 19 septembrie 2025, ora 20:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1980, această porțiune de rețea având 45 de ani de funcționare.

Rețeaua termică primară – conductă Dn 500mm pe strada Gheorghe Marinescu din Sectorul 5

Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 3 puncte termice (9 blocuri) și 5 agenți economici din data de 15 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 19 Septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1993, această porțiune de rețea având 32 de ani de funcționare.

Rețeaua termică primară – conductă Dn 500mm, la intersecția Bulevardului 1 Mai cu strada Brașov din Sectorul 6

Se vor executa lucrări de reparație a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic. Clienții nu vor fi afectați. Perioada activității va fi din data de 15 septembrie 2025, ora 9:00, până în data de 19 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare tronsonului menționat este 1970, această porțiune de rețea avand 55 ani de funcționare.

Rețeaua termică primară – conductă Dn 300mm pe strada Valea Călugărească din Sectorul 6

Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic către 2 puncte termice (48 blocuri) și un agent economic. Perioada activității va fi din data de 15 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 16 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare tronsonului menționat este anul 1970, această porțiune de rețea avand 55 ani de funcționare.

Rețeaua termică primară – conductă Dn 300mm pe strada Veteranilor din Sectorul 6

Se vor executa lucrări de reparații a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 2 puncte termice (25 blocuri) și un agent economic. Perioada activității va fi din data de 18 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 19 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este anul 1968, această porțiune de rețea avand aproape 60 ani de funcționare.

