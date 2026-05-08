9 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 9 mai de-a lungul timpului.
Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.
Iar ziua de 9 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.
Evenimente petrecute pe 9 mai
Pe 9 mai 1877, Mihail Kogălniceanu proclamă independența României în fața Adunării Deputaților. Moțiunea votată și aprobată de Adunare va fi reluată cu mici modificări în ședința de seară a Senatului și aprobată în unanimitate. România își proclamase oficial independența. Pe 9 mai 1945, în Al Doilea Război Mondial, la cartierul general sovietic din Berlin s-a semnat actul de capitulare necondiționată a Germaniei – act care a marcat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial pe teatrul european de război, dar nu și în Asia. Pe 9 mai 1946, Regele Victor Emanuel al III-lea al Italiei abdică în favoarea fiului său Umberto al II-lea, acesta domnind doar o lună. Pe 9 mai 1949, Rainier al III-lea de Monaco a devenit Prinț de Monaco.
Pe 9 mai 1955, în timpul Războiului Rece, Republica Federală Germană a intrat în NATO. Pe 9 mai 1960, Statele Unite ale Americii devin prima ţară din lume care a legalizat pilula contraceptivă. Pe 9 mai 1978, Aldo Moro, fost prim-ministru italian creștin democrat, a fost ucis la 55 de zile de la răpirea sa, de către grupul terorist "Brigăzile Roșii". Pe 9 mai 1979, la cea de-a XII-a ediție a Campionatului European de gimnastică de la Copenhaga (Danemarca), Nadia Comăneci a câștigat, pentru a treia oară consecutiv, titlul european absolut și intră în posesia trofeului – performanță unică în istoria competiției. Pe 9 mai 1990, în Piața Universității, 68 oameni au făcut greva foamei pentru susținerea punctului 8 al Proclamației de la Timișoara. Pe 9 mai 1994, Nelson Mandela a fost ales drept primul președinte de culoare al Africii de Sud. Pe 9 mai 1994, Senatul Statelor Unite ale Americii a dat undă verde aderării României la Alianța Nord–Atlantică. Pe 9 mai 2003 înregistrăm vizita Prințului Charles al Regatului Unit în România. Pe 9 mai 2003 a avut loc o premieră mondială medicală la Clinica de Urologie și Transplant Renal din Cluj. Un bărbat a fost operat concomitent în partea stângă și în partea dreaptă a corpului, folosindu-se o singură cale de acces. Cei doi medici care au condus operațiile sunt profesorul Mihai Lucan și profesorul Ralph Senner, însoțit de robotul Aesop.
Nașteri pe 9 mai
O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 9 mai, de la Papa Pius al III-lea, născut pe 9 mai 1439, sau inginerul şi industrialistul german Adam Opel, născut pe 9 mai 1837, şi până la poetul român Lucian Blaga, născut pe 9 mai 1895, sau jucătorul român de tenis Ion Țiriac, născut pe 9 mai 1939.
Mai spre zilele noastre, într-o zi de 9 mai s-au născut personalităţi precum compozitorul român Marius Ţeicu, născut pe 9 mai 1945, actriţa americană Candice Bergen, născută pe 9 mai 1946, muzicianul american Billy Joel, născut pe 9 mai 1949, muzicianul englez Dave Gahan, născut pe 9 mai 1962, gimnasta română Daniela Silivaș, născută pe 9 mai 1970, sau fotbalistul român Nicolae Dică, născut pe 9 mai 1980.
Decese pe 9 mai
O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 9 mai. Dintre acestea amintim pe Prinţul Louis al II-lea de Monaco, decedat pe 9 mai 1949, scriitorul francez Rene Maran, decedat pe 9 mai 1960, politicianul italian Aldo Moro, decedat pe 9 mai 1978, muzicianul italian Robert Miles, decedat pe 9 mai 2017, sau cântăreţul american Little Richard, decedat pe 9 mai 2020.
România i-a pierdut într-o zi de 9 mai, printre alţii, pe poetul George Coșbuc, decedat pe 9 mai 1918, compozitorul şi dirijorul Alfred Mendelsohn, decedat pe 9 mai 1966, regizorul Cătălin Naum, decedat pe 9 mai 2013, sau scriitorul Traian Tandin, decedat pe 9 mai 2020.
