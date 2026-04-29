Scene şocante pe o stradă din Ploieşti! O femeie de 39 de ani a fost atacată cu un cuţit chiar de către ginerele său, un bărbat de 28 de ani. Agresorul şi socrii ar fi avut neînţelegeri mai vechi din cauza faptului că părinţii fetei nu ar fi fost mulţumiţi că ginerele lor consuma alcool în exces. Mânat de furie, tânărul a decis să se răzbune.

Era aproape de miezul nopţii când femeia de 39 de ani a coborat în faţa blocului să îşi plimbe câinele. Fără să se aştepte vreo secundă, ginerele s-a năpustit asupra acesteia cu un cuţit.

"Noi aveam anumite certuri cu el de vreo 2 luni de zile. El ne ameninţa la telefon că vine să îl omoare pe soţ, am zis că nu o să facă aşa, că sunt doar vorbe", spune Iuliana Curelea, victimă.

Disperată, femeia a strigat după ajutor

Articolul continuă după reclamă

„Încolţit“ de oamenii care se adunau, agresorul a luat-o la fugă fără să se uite în urmă.

"M-a auzit soţul că ţipam şi atunci au coborât şi vecinii. A venit şi el şi mi-a luat apărarea, să fugă după el, dar na", spune Iuliana Curelea, victimă.

"Poliţiştii au depistat la scurt timp persoana în cauză, ca fiind un bărbat de 28 de ani, acesta a fost condus la sediul poliţiei pentru audieri", a declarat Alexandru Niţă, IPJ Prahova.

Victima a fost dusă de urgenţă la spital

"A fost adusă o pacientă de 39 de ani cu plăgi înjunghiate la nivelul scalpului şi umărului stâng. Pacienta a rămas internată pe secţia de chirurgie generală pentru supraveghere. În acest moment, din datele noastre, este în afara oricărui pericol", spune Teodora Paidiu, SJU Ploieşti.

Agresorul de 28 de ani era căsatorit cu fiica victimei, o tânără de 22 de ani, de aproximativ un an şi nu este la prima faptă penală. În 2022, acesta a fost eliberat din închisoare, după ce a fost închis pentru viol.

"Zic toată lumea greşeşte poate trece, na... Noi chiar am vrut să fie bine să facem tot. Acum un an am avut şi nuntă", spune Iuliana Curelea, victimă.

Acum, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cristi Georgescu Like

Întrebarea zilei Mai reuşiţi să economisiţi din salariu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰