Deşi este abia octombrie, iarna şi-a intrat deja în drepturi în multe zone. Iar frigul vine cu responsabilități, mai ales pentru șoferi. Cei mai conştiincioşi au făcut deja cozi la vulcanizări pentru a-și schimba anvelopele la mașini de frica atenționărilor meteo.

Dacă ne uităm în calendar, e mijlocul toamnei. Dacă ne uităm pe geam, în multe zone ale țării este deja iarnă. Așa că cei mai conștiincioși șoferi nu au mai stat pe gânduri și au dat buzna la vulcanizări pentru a schimba anvelopele.

"Prefer să le schimb din timp, să evit aglomerația când vine timpul. Dacă tot am prins un pic de liber, să le schimb din timp", spune un bărbat ". "Deja noaptea sunt 4-5 grade, ziua 15, și am zis să le schimb", adaugă el.

Un alt șofer recunoaște că se pregătește mereu din vreme: "Eu, în principiu, vin mai devreme. Nu aștept chiar frigul total, o vreme mai nefavorabilă".

Un schimb complet de anvelope, toate cele patru bucăți, plus plumbul necesar echilibrării, costă între 100 și 150 de lei, în funcție de dimensiunea roților.

Cauciucuri all season sau de iarnă? Dilema șoferilor români

Rămâne, ca în fiecare an, veșnica întrebare: anvelope de iarnă sau all season?

Tot mai mulți șoferi preferă cauciucurile all season, noi-nouțe. Sunt mai rentabile, spun ei, și nu mai sunt nevoiți să facă schimburile în fiecare sezon cald și rece. Astfel, mai multe mașini sunt echipate acum cu astfel de anvelope, în detrimentul celor de iarnă.

Un angajat al unei vulcanizări confirmă tendința: "Sincer să fiu, eu aș recomanda all season, dar fiecare persoană își pune cum vrea".

Un alt șofer spune că preferă varianta care îi economisește timp și bani: "Prefer să nu le mai înlocuiesc de fiecare dată când începe un sezon. Ăsta este singurul motiv. Costurile schimbului primăvară-toamnă ajung la fel ca un cauciuc. Da, ca un cauciuc. Și atunci nu e rentabil".

Un lucru este cert: indiferent de alegerea făcută, peste câteva săptămâni cozile de la vulcanizări vor fi interminabile. Așa că șoferii care nu dispun de prea multă răbdare ar trebui să se grăbească.

