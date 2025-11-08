Pregătirea maşinii pentru sezonul rece este mai scumpă anul acesta. Prioritatea pentru şoferi este acum montarea anvelopelor de iarnă. Atenţie, însă! Unele tipuri de cauciucuri te lasă fără asigurare CASCO. Mecanicii auto recomandă un control amănunţit al maşinii pentru a evita situaţiile neplăcute.

"Trebuie să verificăm starea bateriei, lichidul de parbriz să fie anti-îngheț și de asemenea nivelul și calitatea lichidului de răcire a antigelului", a spus un mecanic.

Pregătirea şi revizia maşinii pentru iarnă costă între 1.900 și 3.500 de lei. Bateriile auto pot avea probleme când este frig dacă sunt vechi - trebuie schimbate la trei, patru ani. Cel mai mult costă, însă, cauciurile de sezon.

Anvelopele de iarnă, conform legislației din România, trebuie să aibă marcaje M+S deoarece începând cu 1 noiembrie legea ne obligă să circulăm pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei cu anvelope cu marcaj M+S.

Cât costă manopera pentru schimbrea anvelopelor

"Costul pentru schimbarea anvelopelor diferă în funcție de dimensiunea roții, între 150 și 300 de lei pentru 4 roți", a declarat Radu Lungu, manager service auto.

În cazul unui accident în condiții de iarnă, firma de sigurări poate refuza plata integrală sau parţială a daunei dacă maşina nu este echipată cu anvelope de iarnă. Unele companii acceptă şi cauciucuri all-season, dar trebuie să întrebi înainte să închei poliţa.

"Anvelopele te pun în siguranță, te simți mult mai în siguranță, frânezi în distanța potrivită și pot face diferența. 2 sau 3 secunde în a atinge un alt autovehicul sau nu", a spus un şofer.

"Sunt cheltuieli în plus, dar asta e, trebuie să cheltuim", a afirmat o şoferiţă.

Șoferii care nu își montează anvelope de iarnă riscă amenzi care ajung la 4.000 de lei.

