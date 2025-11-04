Vizionarul care susține că îmbătrânirea poate fi reparată și chiar inversată vine la București: Aubrey de Grey, unul dintre cele mai cunoscute nume din biogerontologia mondială, va participa la Congresul Internațional de Longevitate organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României pe 11 noiembrie.

Prima persoană care va trăi 1000 de ani s-a născut deja: planul de întinerire, prezentat în premieră

Președinte și Director Științific al Longevity Escape Velocity Foundation, de Grey este autorul uneia dintre cele mai îndrăznețe și influente teorii despre îmbătrânire: modelul SENS, care pornește de la ideea că îmbătrânirea nu este un proces inevitabil, ci rezultatul acumulării unor deteriorări în celule și țesuturi - deteriorări care pot fi identificate, reparate și prevenite. În loc să considerăm îmbătrânirea o lege a naturii, de Grey o tratează ca pe o boală complexă, dar tratabilă, care poate fi încetinită sau chiar inversată dacă eliminăm în mod sistematic „defectele” biologice care apar în organism în timp.

De Grey a devenit cunoscut prin modul direct, neconvențional și extrem de bine argumentat în care afirmă că prima persoană care va trăi 1.000 de ani s-ar putea să fie deja printre noi. Afirmația nu este o metaforă, ci rezultatul unei logici științifice pe care o prezintă de ani de zile în conferințe academice, lucrări și proiecte de cercetare: dacă progresul biomedical avansează suficient de repede încât să repare cel puțin aceeași cantitate de deteriorare biologică pe care organismul o acumulează într-un an, atunci vom atinge ceea ce el numește „viteza de evadare a longevității” - momentul în care viața sănătoasă poate fi extinsă pe termen indefinit. Sub conducerea sa, fundația LEV coordonează în prezent unul dintre cele mai ambițioase programe experimentale din lume, care testează combinații de terapii de întinerire la șoareci, de la eliminarea celulelor senescente la repararea structurii mitocondriale și restabilirea funcțiilor tisulare. Rezultatele preliminare au arătat deja prelungirea duratei de viață a animalelor, iar de Grey susține că extinderea vieții unui șoarece cu doar 12 luni ar putea declanșa, la nivel global, un „efort anti-îmbătrânire” comparabil cu mobilizarea pentru dezvoltarea vaccinurilor anti-COVID, dar orientat către păstrarea sănătății umane pe termen lung.

Tema pe care Aubrey de Grey o va prezenta la București - „Cum ducem întinerirea la viteza de evadare a longevității” este o invitație la reconfigurarea fundamentală a modului în care medicina vede vârsta. Mesajul său este simplu, dar transformator: îmbătrânirea poate deveni o condiție opțională, iar viitorul medicinei nu este doar tratarea bolilor, ci repararea și menținerea tinereții biologice a organismului. Ideea se sprijină pe două principii clare. Mai întâi, se lucrează cu hărți ale îmbătrânirii care includ inflamația de fond, celulele senescente, acumulările de reziduuri la nivel celular, scăderea funcției mitocondriale și pierderea integrității țesuturilor. Apoi, se testează combinații de intervenții capabile să reducă aceste probleme simultan, urmate de măsurători repetate ale markerilor relevanți. Când efectele se adună, funcțiile organismului revin spre un profil mai tânăr.

Congresul Internațional de Longevitate așază această prezentare într-un program care privește domeniul din mai multe unghiuri: măsurarea vârstei biologice și monitorizarea longitudinală, modelarea biomarkerilor cu ajutorul inteligenței artificiale, reprogramarea parțială și terapiile regenerative, cardiologia vârstelor înaintate, nutriția personalizată și cadrul de politici publice pentru extinderea vieții sănătoase. În această hartă, intervenția lui Aubrey de Grey oferă busola pentru direcția „repară și măsoară”, cu accent pe combinații care pot fi duse în practică.

Alături de Aubrey de Grey, pe scena Congresului Internațional de Longevitate vor urca cercetători și lideri științifici din cele mai influente centre universitare din lume. Printre aceștia se numără: Sara Hagg (Institutul Karolinska, Suedia), Patrick Paine (Harvard Medical School), João Pedro de Magalhães (Universitatea din Birmingham, cunoscut pentru studiile despre balena de Groenlanda și șobolanul-cârtiță golaș), și Mark Tomás McAuley și Amy Morgan (University of Salford), care cercetează legăturile dintre inflamație, metabolism și epigenetică. Dimensiunea de inovație terapeutică este reprezentată de Luisa Baca (National Institute on Aging, SUA), specialistă în mecanismele prin care îmbătrânirea modifică ritmul cardiac. Componenta clinică și algoritmică este completată de Raghav Sehgal (Yale), cu modele multi-sistemice ale îmbătrânirii, iar partea de politici publice și etică de Ilia Stambler și Alexander Tietz-Latza, promotori ai dreptului la longevitate sănătoasă ca parte a drepturilor omului.

Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea aduce la București cercetarea de frontieră în domeniul longevității, într-un moment în care știința demonstrează că vârsta biologică poate fi măsurată, iar procesul de îmbătrânire poate fi influențat. România se află în poziția de a integra perspectiva longevității sănătoase în strategiile naționale prin intermediul Congresului Internațional de Longevitate, care va avea loc marți, 11 noiembrie, la Biblioteca Națională a României.

