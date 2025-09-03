Interacţiunea cu funcţionarii publici ai statului român va deveni mult mai liniştită în perioada următoare, sau cel puţin asta şi-ar dori statul român.

Proiect: Românii ar putea fi amendaţi dacă nu se poartă frumos cu funcţionarii publici - Shutterstock

Conform unui proiect al actualei puteri, analizat de profit.ro, manifestarea, în relaţiile cu instituţiile publice şi angajaţii acestora, a unui comportament "intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicaţiile personalului", din instituţiile publice va fi considerată contravenţie şi sancţionată cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 20.000 lei.

De asemenea, persoanele care solicită verbal informaţii publice ar fi obligate să respecte programul stabilit şi "să înfăţişeze un comportament care să nu afecteze activitatea personalului" din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, altfel riscă să fie evacuate.

