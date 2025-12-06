Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
Nervii la stat ne-ar putea costa foarte scump. Românii care ridică tonul, jignesc şi chiar devin agresivi cu poliţiştii, medicii şi alţi angajaţi din serviciile publice s-ar putea alege cu amenzi de până la 20.000 lei.
Sunt prevederi ale unui proiect de lege, în contextul în care s-au înmulţit agresiunile asupra celor care lucrează la stat. Documentul îi vizează şi cei care nu respectă programul sau indicaţiile funcţionarilor de la ghişee.
O doctoriţă a Spitalului din Medgidia a fost atacată de o mamă şi de cele două fiice ale ei. Înghesuită într-un colţ, femeia scapă cu greu din mâinile agresoarelor, supărate că doctoriţa nu a prescris o reţetă.
În Bucureşti, un elev al unui liceu de top din Capitală şi-a înjunghiat profesoara de japoneză, revoltat că trebuia să dea un test.
Şi recent, doi fraţi din Mureş şi-au vărsat furia pe agenţii chemaţi să îi calmeze, dar şi pe autospeciala poliţiei, lovită cu pietre. Doar inspiraţia unuia dintre poliţişti de a se retrage din faţa agresorilor i-a salvat.
Un proiect susţinut de Guvern ar putea schimba însă situaţia: respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege.
Iniţiatorii proiectului spun că măsura este necesară în contextul creşterii numărului de agresiuni asupra celor care lucrează la stat. Unii angajaţi s-au resemnat însă: nu cred că iniţiativa îi va proteja în mod real de cetăţenii recalcitranţi.
Părerile sunt împărţite şi în rândul celor care au de-a face des cu instituţiile publice. Unii recunosc că deseori chiar ei sunt cei jigniţi de funcţionari.
