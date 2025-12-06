Nervii la stat ne-ar putea costa foarte scump. Românii care ridică tonul, jignesc şi chiar devin agresivi cu poliţiştii, medicii şi alţi angajaţi din serviciile publice s-ar putea alege cu amenzi de până la 20.000 lei.

Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi - Profimedia

Sunt prevederi ale unui proiect de lege, în contextul în care s-au înmulţit agresiunile asupra celor care lucrează la stat. Documentul îi vizează şi cei care nu respectă programul sau indicaţiile funcţionarilor de la ghişee.

O doctoriţă a Spitalului din Medgidia a fost atacată de o mamă şi de cele două fiice ale ei. Înghesuită într-un colţ, femeia scapă cu greu din mâinile agresoarelor, supărate că doctoriţa nu a prescris o reţetă.

În Bucureşti, un elev al unui liceu de top din Capitală şi-a înjunghiat profesoara de japoneză, revoltat că trebuia să dea un test.

Articolul continuă după reclamă

Şi recent, doi fraţi din Mureş şi-au vărsat furia pe agenţii chemaţi să îi calmeze, dar şi pe autospeciala poliţiei, lovită cu pietre. Doar inspiraţia unuia dintre poliţişti de a se retrage din faţa agresorilor i-a salvat.

Un proiect susţinut de Guvern ar putea schimba însă situaţia: respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iniţiatorii proiectului spun că măsura este necesară în contextul creşterii numărului de agresiuni asupra celor care lucrează la stat. Unii angajaţi s-au resemnat însă: nu cred că iniţiativa îi va proteja în mod real de cetăţenii recalcitranţi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Părerile sunt împărţite şi în rândul celor care au de-a face des cu instituţiile publice. Unii recunosc că deseori chiar ei sunt cei jigniţi de funcţionari.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰