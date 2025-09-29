Rabla revine. De mâine, cine vrea un voucher de la stat pentru a-şi cumpăra o maşină nouă, se va putea înscrie pe platforma pusă la dispoziţie de Administraţia Fondului de Mediu. Programul începe mai târziu ca niciodată şi cu un buget de trei ori mai mic decât s-a anunţat iniţial.

Petre Niţu vrea să-şi cumpere o maşină nouă, pe benzină. Aşa că a decis să se înscrie în programul Rabla.

Reporter Observator: Ştiţi cum să procedaţi, cum să faceţi înscrierea?

Petre Niţu: Deocamdată nu, dar ajungând acasă o să rezolv. Am pe cineva care o să mă ajute. Cred că, în condiţiile actuale, e optimă suma.

Înscrierile încep marţi dimineaţă, la ora 10

"Programul este complet atipic faţă de toţi anii trecuţi. A început târziu, există o stare de nervozitate din partea clienţilor, există o nervozitate şi a importatorilor. Vorbim mai degrabă de o bifare a acestui program, decât o punere în scenă în mod obişnuit", a explicat Andrei Dumitrescu, expert auto.

Bugetul e de doar 200 de milioane de lei. Cea mai mare scădere e la electrice, unde se dau doar 18.500 de lei. Pentru maşinile plug-in hibride, tichetul e de 15.000 şi 12.000 pentru hibride. 10.000 primesc cei care vor autoturisme cu propulsie termică.

Dacia Spring, în topul preferințelor pentru electrice

"Interesul este mai ales în zona de clasă mică, medie. În zona de preţ de 15-30.000 de euro, unde clienţii chiar depind de aceste sume. Având în vedere tot contextul, majorarea TVA, e o sumă importantă", a declarat Cristian Preoteasa, dealer reprezentanță auto.

Dacia Spring rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni, atunci cand vine vorba de electrice. În top, urmează Renault şi Citroen. Pe partea de hibride, Suzuki conduce clasamentul mărcilor preferate.

"Au apărut noi maşini de producţie chinezească, asiatică. Şi sunt maşini tentante în zona asta de preţ, unde voucherul respectiv contează", a mai precizat dealerul auto.

Tichetele pentru mașini clasice, primele care se epuizează

"Tichetele rabla clasic se vor termina instant. Cele pentru electrice vor rămâne neluate de clienţi. Preţurile au crescut, cresc şi vor creşte. Da, există o reducere, prin aceste vouchere, dar reducerea e una infimă. Avem deja clienţi care n-ar mai vrut să mai aştepte niciun fel de program", a subliniat Andrei Dumitrescu.

Înscrierile în program se vor putea face până pe 25 noiembrie.

