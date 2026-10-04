Tragedie pe munte. Un bărbat de 66 de ani a murit după ce a alunecat pe un traseu din Munţii Făgăraş şi a căzut 200 de metri pe versantul abrupt. Totul s-a întâmplat sub ochii fiicei sale, care îl însoţea în drumeţie. Turistul, venit din Bucureşti, nu purta încălţăminte adecvată de munte. Salvamontiştii atrag atenţia că până şi potecile considerate sigure se pot transforma în capcane mortale din cauza îngheţului de peste noapte.

Turistul de 66 de ani a alunecat sub ochii fiicei sale şi s-a rostogolit 200 de metri pe versantul abrupt.

Un turist aflat pe traseu a sunat imediat la 112

"Accidentul s-a petrecut vineri, în zona Iezerul Caprei din Masivul Făgăraş. Un turist aflat pe acelaşi traseu a văzut căderea şi a sunat la imediat la 112", transmite Claudiu Loghin, reporter Observator.

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Salvamontiștii şi echipajul medical, venit cu elicopterul SMURD, nu au mai putut decât să constate decesul.

"Victima a fost preluată de echipajul aeromedical şi transportată la Aeroportul Sibiu unde a fost predată reprezentanţilor Institutului de Medicină Legală", a declarat Dan Popescu, director Salvamont Sibiu.

Alte două intervenţii dificile în Munţii Făgăraş

Misiunile salvatorilor montani au continuat şi astăzi. Un bărbat de 35 de ani, şi el echipat necorespunzător, a rămas blocat la Căldarea Bâlea.

Altă persoană a căzut într-o râpă, lângă Cabana Negoiu, suferind mai multe răni la cap, mâini şi picioare.

Iar în Prahova, un bărbat de 39 de ani a fost salvat cu elicopterul din Jepii Mici, după ce s-a rănit la picior. Şi tot salvamontiştii prahoveni au au ajutat-o pe o turistă de 46 de ani, epuizată, să coboare din munte.

Salvamontiştii atrag atenţia că vremea însorită de la munte, din timpul zilei, poate fi înşelătoare. Iar echipamentul adecvat poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte.

Ce recomandări au salvatorii şi turiştii obişnuiţi cu muntele

"Trebuie să fim foarte atenţi la încălţăminte pentru că dimineaţa putem întâlni zonă de potecă îngheţată datorită temperaturilor scăzute din timpul nopţii sau cu zăpadă la fel de îngheţată sau zonă umedă", a subliniat Sabin Cornoiu, director Salvamont România.

Drumeţii obişnuiţi cu muntele vin cu sfaturi pentru turiştii care vor să abordeze un traseu de toamnă.

"În primul rând ar trebui să aibă papuci cu talpă aderentă. Să îşi ia apă, să aibă o geacă, să verifice prognoza meteo", a avertizat un turist pasionat de drumeţii.

"Să nu calce pe lemnul umed, pe pietrele umede, să calce pe zonele sigure. Şi să nu se grăbească foarte tare. Să meargă cu o ţinută de drum normală. Fără marşuri rapide", a precizat altă persoană.

Salvamontiştii avertizează că numărul accidentelor se dublează în sezonul rece. Doar anul trecut, 94 de oameni şi-au pierdut viaţa pe munte.