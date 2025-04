Ramona Zainea s-a despărţit de tatăl lui Alex la scurt timp după ce copilul a fost diagnosticat cu autism. La acel moment a fost cea mai bună decizie, însă mama a trebuit să îndure toate furtunile fără niciun sprijin.

"M-am simţit eliberată peste o săptămână. Pentru că oricum eram singură", a mărturisit mama tânărului.

"De foarte multe ori cuplurile se despart, câteodată e mai indicat să se despartă. Tensiunea care se creează între parteneri nu ajută copilul", explică psihologul.

O viaţă dedicată nevoilor şi viitorului copilului

Alex participă de trei luni la cursurile de IT organizate de Fundația Mereu Aproape și partenerul său, Academia Supereroilor în Brăila. În timp ce tânărul e la curs, mama îşi adună gândurile alături de un psiholog.

"Am făcut un curs pentru tehnici de lucru cu el. Când vedeam că mă blochez, ceream ajutorul altcuiva şi altcuiva, n-am bătut pasul pe loc", povesteşte Ramona Zainea.

Dar toată viaţa şi-a dedicat-o băiatului. Pentru ea nu mai e loc nici măcar de o ieşire în oraş.

"Nu, niciodată pentru că n-avem cu cine să-i lăsăm, Sara e prea mică şi oricum n-am cum să-i dau ei această sarcină", a adăugat femeia.

Potrivit Lect. univ. dr. şi psiholog Neaga Susanu: "Handicapul acesta social pentru părinţi ar trebui cumva rezolvat".

Depăşirea limitelor din dragoste

Valentina Istrătescu, în schimb, merge zilnic cu Laurenţiu, la facultate în Galaţi. A fost nevoită inclusiv să facă şcoala de şoferi târziu în viaţă pentru asta.

"Eu am dat de permis la 52 de ani, am stat să facă băiatul 18 ani, să dea el. Şi facem naveta Brăila-Galaţi, care nu mă gândeam. El a fost cu bacul, eu am fost cu permisul", a dezvălui Valentina pentru reporterul Observator.

Singurul lor sprijin este fratele mai mare, plecat la muncă în Olanda, tocmai pentru a-şi ajuta familia. Laurenţiu s-a născut prematur, a fost operat la şold şi e în pericol să-şi piardă vederea. Cu toate acestea reuşeşte să urmeze o facultate, iar acum este chiar el voluntar pentru tinerii cu dizabilităţi de la centru.

Reporter Observator: Ce vrei să devii?

Laurenţiu Istrătescu: Inginer, de asta m-am dus la facultate de inginerie.

Reporter Observator: Ai un vis?

Laurenţiu Istrătescu: Da, să pot să văd.

Cum schimbă tinerii cu dizabilități viitorul propriilor familii

Laurenţiu ar putea avea chiar un loc de muncă, după absolvire. Deşi angajatorii sunt reticenţi şi alţi tineri ca el pot face acest pas.

"Unii copii cu o deficienţă mintală medie ar putea fi angajaţi, ar putea să lucreze. Patru ore pe zi. Părintele îşi mai poate permite să-şi ia şi el un serviciu, şi rezolvăm două probleme", declară Lect. univ. dr. Neaga Susanu.

"Mă gândesc cu drag cum o să arate tinerii, că vorbim de voluntari sau de beneficiari, după experienţa asta peste 5 ani, peste 10 ani, cu bazele pe care noi le punem aici", afirmă şi Marius Brăila, ambasador proiect şi președinte Asociația Supereroilor.

Proiectul de la Brăila este despre educație adaptată și despre terapie țintită pentru oameni care și-au rescris destinul atunci când în viața lor a apărut o persoană cu nevoi speciale.

