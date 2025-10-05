Antena Meniu Search
Video Proiect: Românii care muncesc noaptea vor decide dacă vor mai mulţi bani sau mai mult timp liber

Veşti bune pentru românii care muncesc în ture de noapte. Un proiect de lege propune ca ei să-şi aleagă singuri bonusul: fie un program mai bun, fie un salariu mai mare.

de Mădălina Chiţac

la 05.10.2025 , 16:04

Un proiect de lege care se referă la angajaţii care muncesc noaptea a fost depus la Senat.

Până acum angajatorul decide care este programul acestora sau dacă primesc bonus

Pe viitor însă salariaţii vor decide dacă vor mai mulţi bani sau dacă vor mai mult timp liber. Cei care muncesc noaptea au de ales într un program redus cu o oră sau un spor de 25% la salariu.

Angajatorii care au muncitori pe turele de noapte sunt obligaţi să informeze Inspectoratul Tritorial de Muncă. De asemnea patronii trebuie să ofere servicii medicale pentru aceşti angajaţi.

Aproximativ 20% dintre angajaţii din UE au declarat că muncesc şi pe timp de noapte.

