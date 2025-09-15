Nu e uşor să trăieşti în România, dar românii caută şi iată că găsesc metode ca să îşi facă viaţa puţin mai bună şi mai lungă. Speranţa de viaţă a crescut cu un an, spun specialiştii, faţă de cum ieşea la calcule acum câţiva ani, adică de la 75 la 76 de ani. Desigur, trăim mult mai puţin decât alţi europeni, decât italienii de exemplu, dar asta poate şi pentru că ei au învăţat înaintea noastră să se bucure mai mult de natură, de familie şi să îşi facă mai puţine griji pentru ziua de mâine.

Să îmbătrâneşti este o mândrie. Cel puţin aşa se spune, dar nu şi în cazul românilor. Traiul e greu şi timpul e tot mai puţin. Statisticile ne plaseză la coada clasamentului european când vorbim de longevitate.

Românii trăiesc, în medie, 76 de ani, cu cinci ani mai puțin decât media europeană. În timp ce italienii și suedezii ating 84 de ani, România rămâne pe penultimul loc, doar Bulgaria stă mai prost. Vestea bună este că, față de 2019, speranța de viață în România a crescut cu un an. De ce trăim mai puţin faţă de alţi europeni? Calitatea vieţii este mai slabă, iar decontul vine la bătrâneţe.

La polul opus, italienii şi la suedezii par că au găsit reţeta longevităţii.

Articolul continuă după reclamă

Nici cei care depăşesc media de vârstă nu o fac în armonie. La români, bătrâneţea e cea mai grea etapă a vieţii. În ciuda neajunsurilor, sunt şi exemple pozitive. Într-un sat din Dolj, l-am întâlnit pe Cârstoiu Florea. La 90 de ani ţine gospodăria vie. Secretul său? O alimentaţie simplă şi multă muncă.

În ultimele trei decenii, durata medie de viață a românilor a crescut cu 7 ani: în 1990 speranța de viață era de aproximativ 70 ani.

La noi, diferența de speranță de viață între femei și bărbați este mare. Potrivit datelor, femeile au o speranță medie de viață de 80 ani, în timp ce bărbații trăiesc 72 ani.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰