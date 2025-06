Un zbor scurt, dar intens. Instrucțiunile sunt clare: te laşi purtat de experiență şi să zâmbeşti pentru fotografie. Reporterul Observator, Andreea Filip a sărit de la peste 4.000 de metri altitudine şi a respectat cu sfințenie "recomandările" specialistului.

Saltul îl faci în tandem cu un instructor. El deschide uşa, iar din acel moment nimic nu mai e loc de dat înapoi. Urmează căderea în gol: un minut, 200 kilometri pe oră. Deşi senzaţia e nepreţuită, zborul costă. Mai exact, 1.900 de lei. Lucian Mate are 43 de ani şi a primit cadou de la soţia lui saltul cu paraşuta.

"Este un peisaj extraordinar și mie personal îmi place foarte mult că odată ce deschizi paraşuta, simţi briza mării", a povestit Alina Sime, instructor.

Instructorul Marius Duţă a explicat care sunt ingredientele de care amatorii de senzaţii tari au nevoie pentru a se bucura de experienţă. "Curaj și încredere în instructorul cu care merge la zbor, altceva nu are nevoie", a spus acesta.

Sunt și câteva condiţii, vârsta minimă - 18 ani, greutate maximă - 110 kg. Persoanele peste 60 de ani au nevoie de un atestat de la medic.

Turiştii pot experimenta și alte senzații tari pe litoral. Una dintre cele mai interesante experienţe pentru turişti este "be a pilot for an hour". Urcaţi într-un avion-şcoală, cu un pilot-instructor şi puteţi face şi înţelege manevrele şi procedurile unui zbor real.

"Poate să vadă diverse atracții turistice, cum ar fi: cazinoul, malul mării, atât în Constanţa cât și în Bulgaria. Preţul porneşte de la 550 de lei", a transmis Carina Matea, reprezentant Aerodrom Tuzla.

Alți turiști se distrează tot mai bine pe pământ decât în aer.

"Am terminat cu liceul și am venit să ne relaxam două zile la mare. Mergem în satul de vacanţă diseară. Vremea este puțin mai răcoroasă, dar este oki", a precizat un tânăr venit cu gaşca de prieteni pe litoral.

Apa mării a ajuns pentru prima dată în acest sezon la 20 de grade.

