Se spune că dragostea vine din interior. Generaţia Z a luat acest principiu şi l-a transformat, aşa cum se întâmplă cu aproape orice, într-un trend pe reţelele de socializare. Este vorba de Shreking, noua modă de a-ţi alege partenerul. Şi da, are legătură cu celebrul personaj Shrek. Nu mai punem accent pe aspectul fizic aşadar, ci pe autenticitate. Funcţionează? Ei bine, specialiştii ne atrag atenţia că vorbim doar despre o altă reţetă.

Shreking-ul, noul trend în lumea datingului, a luat naştere pe reţelele de socializare şi, ca orice creaţie a lumii virtuale, a câștigat rapid popularitate în rândul tinerilor din România.

"Shreking-ul este un termen viral, născut din cultura digitală, este un termen nou, care vorbeşte de partea asta de dating. Ce e foarte amuzant este că vine de la povestea cu Shrek şi Fiona. Este un desen animat un căpcăun, care se îndrăgosteşte de o prinţesă, şi cumva acest termen chiar are legătură cu povestea, despre a te îndrăgosti de cineva nu pentru partea asta de aspect fizic.

Este vorba de o coborâre a standardelor din punctul tău de vedere să ieşi la un date cu cineva care nu ţi se pare atât de atractiv ţie, în speranţa ca te va trata mai frumos ca o prinţesă", susţine Mirela Munteanu, expert în social media şi sociolog.

"Este o reacţie, un răspuns la această cultură a datingului în care toată lumea părea că vrea să arate perfect. Este o modalitate mai relaxată, mai prietenoasă în care ceea ce contează nu este neapărat aspectul fizic, ci o întâlnire bazată mult mai mult pe autenticitate, pe deschidere, pe sinceritate", spune şi psihologul Diana Diaconeasa.

Teoria pare corectă, practica este însă aceeaşi mărie cu altă pălărie. Cei care îşi aleg partenerul inspiraţi de trendurile de pe reţelele de socializare numai de "autenticitate" nu au parte.

"Există şi un come back la treaba asta. Alegi pe cineva care nu ţi se pare atât de atrăgător fizic. Poţi să fii, se numeşte get shraked, adică poţi să fii rănită de oricine, sau rănit de oricine, nu contează că din punctul tă de vedere este atractiv sau nu", susţine Mirela Munteanu, expert în social media şi sociolog.

Generaţiei Z îi place să spună că schimbă normele de dating şi majoritatea pun în prim plan sănătatea mintală, însă peste 45% dintre ei caută sfaturi sau chiar reţeta succesului în relaţii pe reţelele de socializare.

"Relaţiile se trăiesc emoţional, nu doar din sfaturi luate de pe internet", spune psihologul Diana Diaconeasa.

Specialiştii veritabili ne sfătuiesc aşadar să construim relaţii autentice bazându-ne pe propriile filtre, pe valorile personale şi compatibilitatea reală, nu folosind etaloanele trendurilor de pe reţelele de socializare.

Andra Costea Like Mi-am început călătoria ca jurist crezând că asta este singura metodă de a lucra cu adevărul. Curiozitatea şi ambiția însă m-au împins să explorez întotdeauna profunzimea fiecărei povești iar asta m-a făcut să realizez predilecţia mea către jurnalism. ➜

