Video Sibiu, transformat în scenă uriașă. 1.200 de chitariști au cântat la unison, la muzeul ASTRA
Show de senzaţie la Sibiu! 1.200 de chitarişti, veniţi din toate colţurile ţării, au făcut muzeul ASTRA să vibreze în acorduri de folk şi rock. Evenimentul "Pune mâna pe chitară!" a ajuns la ediţia a 11-a şi a adunat o mare de voci... într-un maraton muzical. Ore în şir, chitarele au fost reginele, iar hiturile celebre au fost cântate de întreaga mulțime.
Muzeul ASTRA din Subiu a devenit o scenă uriașă în aer liber, unde peste o mie de chitare au răsunat în același timp. Fiecare acord a aprins emoții, fiecare voce a adăugat culoare, iar împreună au creat o furtună de energie. Melodiile preferate au transformat momentul într-o poveste imposibil de uitat.
"Mi se pare genială această iniţiativă. Să pui o scenă pe apă, să aduni atâta lume într-un loc atât de frumos. Sunt nişte case superbe aici. Extraordinar! Mi se pare grozav!", spune Mircea Baniciu, artist.
Evenimentul "Pune mâna pe chitară" a devenit deja o tradiție care adună, toamnă de toamnă, chitariști din toate colțurile țării. Unii au străbătut sute de kilometri, doar pentru a trăi emoția acestui spectacol unic, unde pasiunea pentru muzică îi aduce pe toți laolaltă. Printre ei, şi un grup de tineri din Cluj.
"Vibe-ul este extraordinar. Suntem asortaţi pentru acest eveniment. Venim cu drag. Venim cu sufletul deschis. Aici sunt prietenii noştri dimprejur, din toată ţara. E o experienţă minunată. Abia aşteptăm an de an", spune un turist.
Pentru majoritatea chitariștilor, o singură participare a fost suficientă, iar de atunci revin an de an, atrași de magia acestui eveniment, care nu-i lasă să stea departe. Şi pentru spectatorii din mulțime întreaga experiență a fost unică.
Evenimentul "Pune mâna pe chitară" nu e doar un concert, e și o școală pentru iubitorii de muzică: organizatorii oferă cursuri de inițiere, ca oricine să poată descoperi magia acestui instrument.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰