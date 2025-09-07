Show de senzaţie la Sibiu! 1.200 de chitarişti, veniţi din toate colţurile ţării, au făcut muzeul ASTRA să vibreze în acorduri de folk şi rock. Evenimentul "Pune mâna pe chitară!" a ajuns la ediţia a 11-a şi a adunat o mare de voci... într-un maraton muzical. Ore în şir, chitarele au fost reginele, iar hiturile celebre au fost cântate de întreaga mulțime.

Muzeul ASTRA din Subiu a devenit o scenă uriașă în aer liber, unde peste o mie de chitare au răsunat în același timp. Fiecare acord a aprins emoții, fiecare voce a adăugat culoare, iar împreună au creat o furtună de energie. Melodiile preferate au transformat momentul într-o poveste imposibil de uitat.

"Mi se pare genială această iniţiativă. Să pui o scenă pe apă, să aduni atâta lume într-un loc atât de frumos. Sunt nişte case superbe aici. Extraordinar! Mi se pare grozav!", spune Mircea Baniciu, artist.

Evenimentul "Pune mâna pe chitară" a devenit deja o tradiție care adună, toamnă de toamnă, chitariști din toate colțurile țării. Unii au străbătut sute de kilometri, doar pentru a trăi emoția acestui spectacol unic, unde pasiunea pentru muzică îi aduce pe toți laolaltă. Printre ei, şi un grup de tineri din Cluj.

Articolul continuă după reclamă

"Vibe-ul este extraordinar. Suntem asortaţi pentru acest eveniment. Venim cu drag. Venim cu sufletul deschis. Aici sunt prietenii noştri dimprejur, din toată ţara. E o experienţă minunată. Abia aşteptăm an de an", spune un turist.

Pentru majoritatea chitariștilor, o singură participare a fost suficientă, iar de atunci revin an de an, atrași de magia acestui eveniment, care nu-i lasă să stea departe. Şi pentru spectatorii din mulțime întreaga experiență a fost unică.

Evenimentul "Pune mâna pe chitară" nu e doar un concert, e și o școală pentru iubitorii de muzică: organizatorii oferă cursuri de inițiere, ca oricine să poată descoperi magia acestui instrument.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi negociat contractul cu furnizorul de energie electrică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰