Video Sucevean cu grad de handicap vechi de 20 de ani, chemat la reevaluare pentru că are permis de conducere
Un sucevean care are ambele picioare amputate de peste 20 de ani trebuie să-şi demonstreze dizabilitatea în faţa unei comisii după ce a fost lăsat de autorităţi fără pensie de handicap. Bărbatul a fost chemat la o reevaluare medicală, iar banii pentru luna octombrie ar urma să-i primească tocmai în decembrie.
Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială din Suceava spun că suspendarea indemnizaţiei s-a făcut în baza unei proceduri de aplicare emisă în urma unui ordin de Guvern care prevede ca persoanele care suferă de anumite afecţiuni medicale încadrate în grad de handicap şi deţin şi permis de conducere să fie reevaluate.
Bărbatul are un grad de handicap de peste 20 de ani şi deţine o maşină adăptată pentru nevoi speciale.
Cei de la DGASPC spun că, în urma noilor prevederi, primesc o listă cu persoanele vizate pe care ulterior le programează pentru reevaluare de către o comisie de specialitate. Unele persoane pot fi încadrate într-un grad superior, altele, dimpotrivă, într-unul inferior.
