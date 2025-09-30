Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Sucevean cu grad de handicap vechi de 20 de ani, chemat la reevaluare pentru că are permis de conducere

Un sucevean care are ambele picioare amputate de peste 20 de ani trebuie să-şi demonstreze dizabilitatea în faţa unei comisii după ce a fost lăsat de autorităţi fără pensie de handicap. Bărbatul a fost chemat la o reevaluare medicală, iar banii pentru luna octombrie ar urma să-i primească tocmai în decembrie.

de Angela Bertea

la 30.09.2025 , 14:20

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială din Suceava spun că suspendarea indemnizaţiei s-a făcut în baza unei proceduri de aplicare emisă în urma unui ordin de Guvern care prevede ca persoanele care suferă de anumite afecţiuni medicale încadrate în grad de handicap şi deţin şi permis de conducere să fie reevaluate.

Bărbatul are un grad de handicap de peste 20 de ani şi deţine o maşină adăptată pentru nevoi speciale.

Cei de la DGASPC spun că, în urma noilor prevederi, primesc o listă cu persoanele vizate pe care ulterior le programează pentru reevaluare de către o comisie de specialitate. Unele persoane pot fi încadrate într-un grad superior, altele, dimpotrivă, într-unul inferior.

Articolul continuă după reclamă
Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

handicap indemnizatie suceava
Înapoi la Homepage
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă?
Observator » Ştiri sociale » Sucevean cu grad de handicap vechi de 20 de ani, chemat la reevaluare pentru că are permis de conducere