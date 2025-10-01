Antena Meniu Search
Peste 1.500 de români au fost victime în accidente cu trotinete electrice, iar nouă oameni au murit. Expertul în conducere defensivă Titi Aur, fost pilot de raliuri, trage un semnal de alarmă şi propune o soluţie. Conducătorii de trotinete electrice să încheie obligatoriu asigurare RCA pe numele lor, iar poliţia să crească la fiecare accident.

de Cristi Popovici

la 01.10.2025 , 20:09

7 astfel de accidente în care sunt implicaţi tineri pe trotinete au loc zilnic în România.

"Eu îi văd de foarte multe ori, mai ales  pe stradă şi de multe ori se întâmplă accidente şi cunosc cazuri în care s-a întămplat asta", a spus o fată.

"Consideră că la ei nu se aplică regulile de circulaţie doar pentru că nu merg cu maşina", a mărturisit o altă fată.

Articolul continuă după reclamă

Fostul campion de raliuri, Titi Aur, propune schimbarea legii şi introducerea asigurării RCA pe codul numeric personal al conducătorului, nu pe vehicul.

"Dacă trotinetele electrice vor fi asigurate, nu vor responsabiliza pe cei de la ghidon neapărat, pe când dacă e pe CNP, te face mai responsabil. Că ai 14-16 ani sau 40 de ani, vrei să mergi cu trotineta îţi faci un RCA pentru trotinetă, bicicletă electrică. Dacă faci un accident are cine să plătească, dar să fie obligat în acelasi timp când faci acest RCA să faci un chestionar măcar să ştii să mergi pe dreapta, să ştii ce înseamnă stop, trecerea de pietoni", a declarat Titi Aur, manager şcoală de conducere defensivă.

Fără asigurare, fără despăgubiri

"În luna august, un tânăr pe trotinetă lovea mortal o femeie de 71 de ani pe această trecere de pietoni din Capitală. Cum conducătorul trotinetei nu avea asigurare, familia femeii decedate nu va primi nicio despăgubire. Chiar şi dacă instanţa îl va obliga la plata unor daune morale, prejuduciul cu greu ar putea fi vreodată acoperit", a transmis Cristi Popovici, reporter Observator.

Încă din 2021, o directivă europeană obligă statele Uniunii să introducă asigurările obligatorii pentru conducătorii de trotinete electrice, dar statul nu a modificat legislaţia.

"Utilizatorii acestor tipuri de vehicule nu realizează că ei au o răspundere financiară concretă şi nu deţin o poliţă de răspundere civilă a persoanei fizice. Există câţiva asiguratori care au asigurare delictuală cu clauză pentru biciclete electrice şi trotinete. Limita este 5.000 de euro", a declarat Marius Constantinescu, broker asigurări.

Până să apară o lege clară, victimele rămân fără despăgubiri, iar trotinetele - fără reguli.

