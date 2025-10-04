Toamna se numără - borcanele! Timp de trei zile, bunătăți care mai de care mai savuroase aşteaptă să încânte sucevenii şi să umple rafturile din cămările pofticioşilor. Zacusca, dulceţurile sau preparatele tradiţionale sunt doat câteva dintre bunătăţile care îi ispitesc pe gurmanzi, la Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina“. Evenimentul este deja o tradiţie în Suceava şi este unul dintre cele mai așteptate.

Toamna a adus în Bucovina din nou bucuria reîntâlnirii cu tradițiile și gusturile autentice. Timp de trei zile vizitatorii descoperă tot ce are Bucovina mai frumos - bucate tradiţionale, meşteşuguri păstrate de generaţii şi un repertoriu popular de toată mândria.

"Zeci de formaţii şi sute de artişti. Suntem mândri că avem o pepinieră de asemenea valoare şi numeroasă şi Bucovina este vârful de lancie al folclorului românesc", spune Cătălin Axinte, manager Centrul Cultural Suceava.

"Aşteptăm sucevenii să iasă din case, să asiste şi la un program folcloric frumos", spune Nicolae Robu, vicepreşedinte CJ Suceava.

"Credem că toţi producătorii şi toţi cei care vor veni la acest târg, nu doar că vor avea beneficii cei care vor vinde produsele, ci şi cei care cu atât mai mult le vor cumpăra pentru că au ce gusta", spune Traian Andronache, prefect Suceava.

Târgul de Toamnă "Produs în Bucovina" este unul dintre cele mai aşteptate evenimente locale şi a devenit o tradiţie pentru suceveni.

"Ediţia cu numărul 16! În fiecare an producătorii noştri vă aşteaptă la târg cu de toate, şi cu bunătăţi şi cu grătare, cu tot ce înseamnă produs în Bucovina", spune Claudia Bălan asistent manager Asociație Produs în Bucovina.

"Brânza de burduf, untul, caşul maturat şi caşul proaspăt. Probabil caşul ăsta maturat pentru că e uscat şi galben, se vede că e lucrat foarte bine".

"Majoritatea clienţilor preferă produsele de Mangaliţa. Sunt şi sănătoase într-adevăr, toată lumea zice că nu au colesterol, foarte bune şi gustoase şi aromate", spun comercianţii.

Şi cum românii sunt gurmanzi, nici măcar vremea rea nu i-a oprit să se bucure de produsele alese.

"Noi avem pâinea brutarului, o pâine cu maia, la 4 kilograme. Văd că este deja foarte căutată, nu am mai rămas decât cu o bucăţică de pâine", spune un comerciant.

"Sunt foarte impresionată, am auzit şi muzică populară. Am încercat un cârnat de casă şi caş, nu ştiu din ce regiune, dar foarte bun şi voi cumpăra nişte gogoşari pe care nu îi găsesc în Germania", spun clienţii.

Atât sucevenii, cât şi turiştii sunt aşteptaţi să se bucure de farmecul tradiţiilor bucovinene până mâine.

