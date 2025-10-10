Un alt caz de malpraxis în atenția FACIAS. Un nou născut a decedat la numai o zi după naștere, la spital

Un nou caz de malpraxis scoate la iveală deficiențele actualei proceduri de soluționare a cazurilor de malpraxis din România. Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a analizat cazul decesului fetiței familiei Stoin, care s-a născut pe 20 iulie 2025 la Spitalul Județean de Urgență Reșița și a decedat o zi mai târziu din cauza nepăsării medicilor. Deși Ministerul Sănătății a dispus o anchetă prin Corpul de Control din subordine, la aproape două luni distanță, concluziile raportului de control nu au fost publicate. FACIAS solicită publicarea imediată a concluziilor anchetei Corpului de Control și aplicarea celor mai aspre sancțiuni personalului medical vinovat.

Părinții fetiței Selena Maria au relatat circumstanțele dramatice în care copilul lor a murit. Sarcina fusese declarată fără probleme și monitorizată medical în mod constant, iar la primele semne de travaliu mama s-a prezentat la spital. În timpul travaliului nu ar fi existat supravegherea medicală necesară. Familia spune că, deși lichidul amniotic prezenta meconiu, un semn clinic serios de suferință fetală, și ulterior s-a instalat bradicardia persistentă, operația cezariană a fost realizată mult prea târziu. Copilul s-a născut fără semne vitale, a fost resuscitat și intubat, dar a decedat pe 21 iulie 2025, la o zi după naștere.

Părinții reclamă, de asemenea, nereguli privind modul în care au fost organizate gărzile medicale. Concret, părinții susțin că un medic ar fi rămas în gardă continuu mai multe zile, ceea ce contravine art. 41 din Regulamentul gărzilor, care interzice efectuarea consecutivă a mai multor ture.

FACIAS solicită Ministerului Sănătății publicarea imediată a concluziilor anchetei Corpului de Control și tragerea la răspundere a personalului medical și a conducerii Spitalul Județean de Urgență Reșița. În spatele acestui dosar se află o familie care, după pierderea copilului, așteaptă de două luni un răspuns clar, în timp ce instituțiile întârzie să își asume răspunderea și să ofere transparență.

FACIAS atrage atenția că procedura actuală de soluționare a cazurilor de malpraxis în România este opacă și nu respectă principiul celerității. Lipsită de termene clare și blocajele generate de costurile expertizelor medico-legale acoperă abuzurile și nu oferă pacienților garanția că vor primi dreptate într-un timp rezonabil.

FACIAS, împreună cu asociațiile de pacienți din România, solicită Ministerului Sănătății să inițieze de urgență o reformă legislativă care să stabilească termene scurte și clare pentru soluționarea cazurilor de malpraxis, eliminarea blocajelor financiare din aceste anchete, astfel încât despăgubirile să fie corecte și acordate la timp, pentru a compensa real prejudiciile suferite de pacienți.

