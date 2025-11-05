A murit legendarul Emeric Ienei, antrenorul cu care Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni

Este doliu în fotbalul românesc, după ce în cursul zilei de miercuri a fost anunţat decesul celui care a fost Emeric Ienei, tehnicianul cu care Steaua Bucureşti a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

Emeric Ienei avea 88 de ani, iar în ultimii ani a fost afectat de diferite probleme medicale. Tehnicianul român şi-a legat, practic, numele de destinul echipei de fotbal Steaua Bucureşti.

A evoluat ca jucător la Steaua în perioada 1957-1969 şi a antrenat gruparea din Ghencea în mai multe etape, respectiv în perioada 1975-1978, în perioada 1983-1986, în 1991, în sezonul 1993-1994, dar şi în perioada 1998-2000.

Rămâne legendar succesul din 1986, când a câştigat, ca antrenor al Stelei, Cupa Campionilor Europeni, după victoria la penalty-uri în dauna catalanilor de la FC Barcelona, dar Ienei şi-a mai trecut în palmares opt titluri de campion al României, trei ca jucător şi cinci ca antrenor, şi şapte Cupe ale României, patru ca jucător şi trei ca antrenor.

De asemenea, Emeric Ienei a fost şi antrenorul care a dus naţionala României până în optimile de finală ale Campionatului Mondial din 1990, din Italia, dar şi unul dintre primii jucători români care au evoluat în străinătate, el activând la Kayserispor, în Turcia, în perioada 1969-1971.

