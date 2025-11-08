Emeric Ienei a fost condus, azi, pe ultimul drum, în cadrul unei ceremonii impresionante. Antrenorul legendar, care a fost şi general de brigadă, a avut parte de onoruri militare, iar imnul naţional a fost cântat chiar de nepoata acestuia. De la înmormântare nu au lipsit jucătorii alături de care Ienei a cucerit Cupa Campionilor în 1986.

Înainte de înmormântarea cu onoruri militare, sute de suporteri s-au aşezat în drumul procesiunii în care, aşezat pe un afet de tun, sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Emeric Enei a fost condus la cimitir. Oamenii au aprins torţe aşa cum o făceau cândva pe stadioane. Într-un moment emoţionant, Alisa, nepoata antrenorului, a cântat imnul naţional. "Pentru mine asta a fost, mai mult decât un antrenor. Mulţi ştiu să antreneze, puţini ştiu să pătrundă în sufletele jucătorilor cum o făcea nea Imi", a declarat Gabi Balint.

Emeric Ienei s-a stins din viaţă miercuri, la vârsta de 88 de ani

La ceremonie au venit şi fostele glorii ale Stelei din 1986, care sub conducerea lui Ienei au cucerit Cupa Campionilor. "Mi-a fost mai mult decât un antrenor. Mi-a fost un tată, un mentor și omul care a reușit să mă integreze în echipa mare a Stelei", a declarat Iosif Rotariu. "L-am cunoscut foarte bine. Pentru mine este o zi de foarte mare tristețe", a declarat Anghel Iordănescu. N-au lipsit nici oficialii din conducerea Federaţiei Române de Fotbal. "Dumnezeu să-l odihnească, a fost un monument al fotbalului. Întâmplător, dumnealui era prieten şi cu tatăl meu. De când mi l-a prezentat tata în tinereţea mea l-am urmărit în tot ceea ce a făcut. Ienei a fost în primul rând un mare om", a declarat Mihai Stoichiţă.

Oradea şi-a cinstit legenda şi în timpul meciului jucat, astăzi, de echipa locală, printr-un moment de reculegere. Emeric Ienei s-a stins din viaţă miercuri, la vârsta de 88 de ani. Rămane singurul antrenor care a câștigat un trofeu european cu o echipă românească de club. Și omul care, în calitate de selecționer, a readus Naţionala României în lumea mare a fotbalului, prin calificarea la Mondialele din 1990.

