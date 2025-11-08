Zi de doliu pentru întreaga comunitate fotbalistică din ţară. Emeric Ienei, omul care a dus fotbalul românesc pe culmile Europei, este înmormântat astăzi, cu onoruri militare în Oradea, oraşul care i-a fost mereu acasă.

Cei care l-au îndrăgit toată viaţa pe Emeric Ienei au venit astăzi în Oradea pentru a-şi lua adio de la marele antrenor. Sicriul cu trupul său neînsufleţit a fost depus la Stadionul Municipal Iuliu Bodola, pentru ca oamenii să-i poată aduce un omagiu celui care a făcut istorie pe teren.

"În mai puțin de o oră va începe slujba de înmormântare a fostului tehnician, care va fi depus pentru odihnă veșnică în cimitirul Lurikovski din Oradea. Emeric Ienei va avea parte de o ceremonie cu onoruri militare, pentru că în 2017 a fost decorat de președintele de atunci cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler", a transmis Alex Prunean, reporter Observator.

Distincția permite, conform legislației, funeralii cu salve de tun. Slujba de înmormântare a fost pusă la ora 14, pentru că astăzi, de la ora 11, au avut meci cei de la Fc Bihor, iar fanii, cât și jucătorii, au ținut neapărat să participe și ei după meci, pentru a-l omagia pe cel care i-a inspirat.

La înmormântare vor fi prezenți oficiali din cadrul MApN, dar și numeroase personalități din lumea sportului, foști colegi și colaboratori, alături de care a scris istorie în fotbal. Antrenorul care a dus Cupa Campionilor Europeni în România își va dormi somnul de veci alături de fosta lui soție, Ileana, care a murit în august 2021.

