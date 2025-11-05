S-a stins o legendă! Emeric Ienei, antrenorul care a adus singura Cupă a Campionilor la Bucureşti, a murit la vârsta de 88 de ani. Şi-a dat ultima suflare acasă, în urma unei comoţii cerebrale. Supranumit Gentlemanul fotbalului românesc, Ienei a scris istorie nu doar ca antrenor al echipei Steaua Bucureşti cât şi al Tricolorilor, pe care i-a calificat la un Mondial, după 2 decenii. "Nea Imi', cum îi spuneau prietenii, va fi înmormântat sâmbătă, cu onoruri militare.

De numele lui Emeric Ienei se leagă cea mai mare performanță a fotbalului românesc. Câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986. Emeric Ienei era antrenorul Stelei în acel an, o echipă în care străluceau Bălint, Lăcătuș, Belodedici și regretatul Helmuth Duckadam. La Sevilla, Steaua învingea dramatic Barcelona, după o serie legendară de penalty-uri și devenea Regina Europei. Emeric Ienei a fost omul care a demonstrat că performanța se poate face în tăcere, dar cu autoritate. Un lider blând, dar ferm. Un antrenor care și-a impus stilul prin caracter, nu prin forță.

Emeric Ienei s-a stins acasă, înconjurat de familie

Emeric Ienei a fost genul acela rar de antrenor care n-a avut nevoie de țipete ca să fie respectat. A condus calm, cu încredere și printr-un fel de noblețe care astăzi pare tot mai greu de găsit în sport. "Nu ne-a fost numai antrenor, a fost un părinte, a fost un om care ne-a învăţat multe, care a ştiut să ne ajute în momentele grele. Ne-a făcut să credem să fim cei mai buni, că suntem cei mai buni", a declarat Gabi Balint. "Nea Imi, pentru Steaua şi pentru fotbalul românesc a însemnat enorm. Merg până acolo şi îmi asum ce îmi spun că dacă nu era în aceea perioadă, nu se întâmplau lucrurile frumoase pe care le-am petrecut împreună", a declarat Ştefan Iovan.

Emeric Ienei era și un om al superstițiilor. Una din ele era ca soţia lui să nu meargă niciodată pe stadion, la meciurile lui. Nici măcar la cel mai important al carierei - finala de la Sevilia. După Steaua, a venit și momentul echipei naționale. Sub comanda lui Emeric Ienei, România s-a calificat la Campionatul Mondial din Italia, în 1990 — prima prezență după 20 de ani. "L-am comparat foarte mult cu Bobby Robson, același senior, de o eleganță incredibilă pe care toți am încercat să o copiem de-a lungul timpului. De la acest om cu suflet deosebit. Este antrenorul care pe mine m-a debutat la echipa națională și îi sunt recunoscător", a declarat Gică Popescu.

"A fost, este și va rămâne singurul gentleman al fotbalului românesc. De o educație incredibilă. Avea o aură specială. Era un adevărat gentleman", a declarat Florin Răducioiu. Un mesaj emoţionant a avut şi Gică Hagi. "Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea", a declarat Gică Hagi. Emeric Ienei a fost nu doar un mare antrenor, ci și un fotbalist de elită. A jucat aproape 300 de meciuri pentru Steaua, a câștigat șase titluri de campion și trei Cupe ale României. În afara terenului, viața i-a fost marcată de două mari iubiri. Prima, actrița Vasilica Tastaman, cu care a avut un fiu, Călin. A doua, marea campioană la scrimă Ileana Gyulai — femeia care i-a fost alături peste patru decenii. După moartea ei, în 2021, Ienei s-a retras în liniște, la Oradea.

În ultimele săptămâni, pe fondul vârstei înaintate, 88 de ani, starea lui de sănătate s-a degradat. "A fost internat prin serviciul nostru în data de 16 octombrie cu o afectare respiratorie. Era într-o formă gravă, a rămas internat de atunci pe secție de pneumologie și a mai rămas internat încă două săptămâni. Deci s-a externat în data de 30", a declarat Hadrian Borcea, medic şef UPU SMURD Oradea. Emeric Ienei s-a stins acasă, înconjurat de familie. Pentru că are gradul de general, el va fi înmormântat cu onoruri militare.

