Messi și-a luat "AD10S" de la naționala Argentinei cu un gol în victoria cu Benin pe "El Monumental"

Superstarul Lionel Messi a disputat marţi seara ultimul său meci în echipa naţională de fotbal a Argentinei, un amical cu Beninul, câştigat cu scorul de 3-0 şi în care căpitanul a marcat ultimul gol, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Messi, 39 ani, îşi încheie cariera la reprezentativă cu 208 selecţii şi 126 de goluri, fiind integralist contra echipei africane, în faţa a 85.000 de spectatori privilegiaţi pe Estadio Monumental din Buenos Aires.

Fundaşul Nicolas Otamendi a deschis scorul (48), jucând şi el ultimul meci la naţională, la 38 de ani, Nicolas Paz a marcat al doilea gol al triplei campioane mondiale (60), iar Messi a înscris golul al treilea (70), din penalty. De asemenea, Messi a oferit assist-urile la primele două goluri, încheind cu 67 de pase decisive.

Messi, care are în palmares opt ''Baloane de Aur'', şi-a anunţat retragerea din echipa naţională la finalul lunii august, la circa o lună după ce a pierdut finala Cupei Mondiale din America de Nord (0-1 cu Spania).

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La meciul de retragere au fost invitaţi toţi componenţii echipei care a cucerit Cupa Mondială în 2022, în Qatar. În echipa Beninului au jucat şi Yohan Roche, fostul fundaş al Petrolului Ploieşti, precum şi Matteo Ahlinvi, mijlocaşul Farului.

Pe Monumental au evoluat formaţiile:

Argentina: Emiliano Martínez - Agustin Giay, Cristian Romero (Giovani Lo Celso, 79), Nicolás Otamendi (Lisandro Martinez, 51), Nicolas Tagliafico (Facundo Medina, 51) - Rodrigo De Paul (Nicolas Gonzalez, 58), Alexis Mac Allister (Franco Mastantuono, 79), Enzo Fernandez (Exequiel Palacios, 79) - Lionel Messi - Julian Alvarez (Nicolas Paz, 58), Lautaro Martinez (Leonel Flores, 79). Selecţioner: Lionel Scaloni.

Benin: Marcel Dandjinou (Saturnin Allagbe, 76) - Liam Omore, Yohan Roche (Amiro Amadou, 90+1), Mohamed Tijani, Tamimou Ouorou (Charlemagne Azongnitode, 76) - Yamirou Ouorou (Matteo Ahlinvi, 63), Sessi D'Almeida, Imourane Hassane (Sahid Ngobi, 90+1), Junior Olaitan (Jodel Dossou, 76), Rodolfo Aloko (Attidjikou Samadou, 90+1) - Aiyegun Tosin (Junior Olugbade, 63). Selecţioner: Gernot Rohr.