Amenzi de peste 10.000 de lei după meciul Rapid-FCSB. 5 microbiști, interziși pe stadion

Meciul spectaculos dintre Rapid și FCSB, încheiat 2-2 după o revenire dramatică a gazdelor a fost umbrit de incidente. Jandarmii au aplicat 13 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.900 de lei, iar cinci suporteri au primit interdicție de a intra pe stadioane pentru cel puțin șase luni.

Jandarmii au aplicat 13 sancțiuni în valoare de 10.900 de lei după meciul de fotbal dintre FC Rapid București - FCSB, iar cinci persoane au fost interzise pe stadion pentru minim șase luni. Rapid-FCSB s-a terminat cu scorul 2-2, deși în minutul 83 FCSB conducea cu 2-0.

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.900 de lei.

Dintre acestea, două sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 3.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare totală de 2.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Rapid - FCSB, scor 2-2

Totodată, au fost aplicate 5 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de șase luni sau un an. Jandarmeria face verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

FC Rapid București - FCSB s-a încheiat cu scorul 2 - 2, deși în minutul 83 FCSB conducea cu 2-0. Koljic a înscris de două ori în minutele 83 și 90+2, iar pentru oaspeți au marcat Lixandru în minutul 7 și Bîrligea în minutul 61.

În timpul desfășurării, partida a fost presărată cu mai multe momente tensionate.

