La Liga plătește suporterii care reclamă transmisiunile ilegale de meciuri. Suma oferită pentru sesizări

La Liga trece la o strategie neobișnuită în lupta cu pirateria. Liga spaniolă de fotbal oferă 50 de euro fiecărui suporter care semnalează barurile, restaurantele sau agențiile de pariuri unde meciurile sunt difuzate ilegal, într-o campanie menită să reducă pierderile financiare din streaming neautorizat, potrivit AFP, citată de Agerpres.

În cadrul unei campanii denumite "Protejarea fotbalului legal", La Liga afirmă într-un comunicat că doreşte "să-şi sporească eforturile în lupta împotriva pirateriei" în baruri, restaurante şi birouri de pariuri, graţie "colaborării responsabile a consumatorilor şi utilizatorilor".

Prin acest sistem, "utilizatorii care depun o plângere validă şi efectivă vor putea primi 50 de euro drept recompensă pentru colaborarea lor".

Site-ul oficial al La Liga oferă instrucţiuni precise cetăţenilor spanioli, care să le permită să identifice dacă un difuzor este legal sau nu, precum şi să transmită informaţia în mod direct, prin intermediul unui formular online.

Liga spaniolă de fotbal a făcut din lupta împotriva pirateriei marea sa prioritate de mai mulţi ani, preşedintele său, Javier Tebas, considerând că streaming-ul ilegal costă sute de milioane de euro pe an industria fotbalului.

