Antena Meniu Search
x

Curs valutar

La Liga plătește suporterii care reclamă transmisiunile ilegale de meciuri. Suma oferită pentru sesizări

La Liga trece la o strategie neobișnuită în lupta cu pirateria. Liga spaniolă de fotbal oferă 50 de euro fiecărui suporter care semnalează barurile, restaurantele sau agențiile de pariuri unde meciurile sunt difuzate ilegal, într-o campanie menită să reducă pierderile financiare din streaming neautorizat, potrivit AFP, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 29.01.2026 , 11:04
La Liga implică suporterii în lupta cu pirateria: 50 de euro pentru fiecare sesizare validă La Liga plătește suporterii care reclamă transmisiunile ilegale de meciuri. Suma oferită pentru sesizări - Shutterstock | Ilustraţie

În cadrul unei campanii denumite "Protejarea fotbalului legal", La Liga afirmă într-un comunicat că doreşte "să-şi sporească eforturile în lupta împotriva pirateriei" în baruri, restaurante şi birouri de pariuri, graţie "colaborării responsabile a consumatorilor şi utilizatorilor".

Prin acest sistem, "utilizatorii care depun o plângere validă şi efectivă vor putea primi 50 de euro drept recompensă pentru colaborarea lor".

Site-ul oficial al La Liga oferă instrucţiuni precise cetăţenilor spanioli, care să le permită să identifice dacă un difuzor este legal sau nu, precum şi să transmită informaţia în mod direct, prin intermediul unui formular online.

Articolul continuă după reclamă

Liga spaniolă de fotbal a făcut din lupta împotriva pirateriei marea sa prioritate de mai mulţi ani, preşedintele său, Javier Tebas, considerând că streaming-ul ilegal costă sute de milioane de euro pe an industria fotbalului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

la liga fotbal suporter voucher streaming difuzare
Înapoi la Homepage
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Gigi Becali i-a trezit la realitate pe Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu: „Vrăjeală! Nu aveți nicio ofertă!”
Gigi Becali i-a trezit la realitate pe Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu: „Vrăjeală! Nu aveți nicio ofertă!”
CNAS vrea să schimbe regulile pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii
CNAS vrea să schimbe regulile pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii
Șoferul microbuzului implicat în accidentul din Timiș era drogat. Polițiștii au preluat două pliculețe suspecte
Șoferul microbuzului implicat în accidentul din Timiș era drogat. Polițiștii au preluat două pliculețe suspecte
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară?
Observator » Sport » La Liga plătește suporterii care reclamă transmisiunile ilegale de meciuri. Suma oferită pentru sesizări