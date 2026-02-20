Cupa Mondială 2026. Lot Austria: Konrad Laimer este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Konrad Laimer, de la Bayern Munchen, este vedeta naţionalei de fotbal a Austriei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Austriei, formaţie ce reprezintă Europa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Austriei a fost repartizată în Grupa J la Campionatul Mondial, alături de Argentina, Algeria şi Iordania, şi intră în competiţie pe 17 iunie, de la 07.00, ora României, când dă piept cu Iordania, pe San Francisco Bay Area Stadium.

Pentru Austria urmează meciurile cu Argentina, 22 iunie, ora 20.00, Dallas Stadium, şi cu Algeria, 28 iunie, ora 05.00, Kansas City Stadium.

Program meciuri Austria la Cupa Mondială 2026:

17 iunie, ora 07.00, Austria - Iordania

22 iunie, ora 20.00, Argentina - Austria

28 iunie, ora 05.00, Algeria - Austria

Cum s-a calificat Austria la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Austriei s-a calificat la Campionatul Mondial după ce a câştigat fără mari emoţii o grupă de calificare cu Bosnia Herţegovina, România, Cipru şi San Marino.

Austria a pierdut un singur meci, 0-1 cu România, în deplasare, bifând, în schimb, şase victorii, 2-1 în Bosnia Herţegovina, 2-1 cu România, 1-0 şi 2-0 cu Cipru şi 10-0 şi 4-0 cu San Marino, dar şi un egal, 1-1, pe teren propriu, cu Bosnia Herţegovina.

Lot Austria

Este de aşteptat ca de pe lista lărgită a selecţionerului Ralf Rangnick să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Alexander Schlager, Patrick Pentz, Tobias Lawal, Nicolas Schmid, Nikolas Polster.

Fundaşi - Marco Friedl, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Leopold Querfeld, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Alexander Prass, Gernot Trauner, Max Wöber, Stefan Lainer.

Mijlocaşi - Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Marco Grüll, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Alessandro Schöpf, Thierno Ballo, Muhammed Cham, Kevin Stoger.

Atacanţi - Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Nikolaus Wurmbrand, Raul Florucz, Andreas Weimann, Mathias Honsak.

Top jucători Austria: Konrad Laimer este vedeta echipei

Vedeta naţionalei de fotbal a Austriei este Konrad Laimer, fundaşul lui Bayern Munchen. Fotbalistul de 28 de ani este cotat la 32 de milioane de euro. Alături de Laimer, din lotul Austriei mai strălucesc fotbalişti precum Kevin Danso, de la Tottenham Hotspur, cotat la 22 de milioane de euro, Christoph Baumgartner, mijlocaşul lui RB Leipzig, cotat la 20 de milioane de euro, Nicolas Seiwald, mijlocaşul lui RB Leipzig, cotat la 18 milioane de euro, şi Leopold Querfeld, fundaşul lui Union Berlin, cotat la 18 milioane de euro.

Konrad Laimer a trecut pe la Red Bull Salzburg, 77 de meciuri şi opt goluri, şi RB Leipzig, 190 de meciuri şi 15 goluri, înainte să ajungă la actuala sa echipă, Bayern Munchen, unde a adunat, până acum, 117 meciuri şi 6 goluri. Are şi şapte goluri în 55 de selecţii la naţionala Austriei. Laimer a fost de trei ori campion al Austriei, cu Red Bull Salzburg, dublu câştigător al Cupei Germaniei, cu RB Leipzig, şi campion al Germaniei, cu Bayern Munchen. A fost desemnat "cel mai bun fotbalist austriac", în 2025, şi a făcut parte din echipa sezonului din Europa League, în sezonul 2021-2022.

Ralf Rangnick este antrenorul Austriei

Naţionala de fotbal a Austriei este condusă, încă din 2022, de Ralf Rangnick, un tehnician german în vârstă de 67 de ani. Rangnick a jucat la echipe modeste, precum Ulm, Heilbronn sau VFB Stuttgart II, dar a antrenat echipe de top precum VFB Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04, Hoffenheim, RB Leipzig sau Manchester United.

A câştigat Cupa Germaniei, Supercupa Germaniei şi Cupa Ligii Germaniei, cu Schalke 04.

Palmaresul Austriei la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Austriei participă pentru a 8-a oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial, dar pentru prima dată de la ediţia din Franţa, 1998. Are în palmares un loc 3, bifat la Mondialul din 1954, din Elveţia, şi un loc 4, bifat la Mondialul din 1934, din Italia.

La ediţia din Franţa, din 1998, Austria nu a trecut de faza grupelor. A terminat pe locul 3 o grupă cu Italia (1-2), Chile (1-1) şi Camerun (1-1). Culmea, toate cele trei goluri ale austriecilor au fost marcate în prelungirile partidelor.

