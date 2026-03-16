După ce preţul motorinei a depăşit pragul de 9 lei, astăzi preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan se întâlnesc cu o delegaţie a OMV Petrom. Din delegaţie face parte inclusiv directorul general al companiei. Împreună vor discuta despre preţul carburanţilor, după scumpirile constante în toate reţelele mari de distribuţie din România, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. S-ar părea însă că întâlnirea ar fi fost stabilită cu mult înainte de începerea conflictului din Iran.

Probabil că milioane de șoferi se așteaptă ca statul să intervină și să găsească o soluție pentru a atenua creșterile de prețuri pe care le-am văzut în ultima perioadă. Și tocmai în acest context au avut loc discuțiile de la Palatul Cotroceni, dintre președintele Nicușor Dan și o delegație a grupului OMV Petrom condusă de directorul general Alfred Stern.

Delegaţia OMV Petrom are programată o întâlnire şi cu premierul Ilie Bolojan, cel care spunea recent că statul este pregătit să intervină și să ia măsurile necesare în cazul în care prețurile la pompă vor depăși nivelul de alarmă.

Însă spunea Ilie Bolojan că statul nu poate interveni pentru a anula aceste creșteri de prețuri, pentru că acest lucru ar fi imposibil din punct de vedere economic, ci doar pentru a atenua, cu o anumită formulă, impactul acestor creșteri.

Însă, potrivit surselor Observator, la vârful coaliției de guvernare sunt luate în calcul mai multe ipoteze. În primul rând se discută despre o reducere temporară a accizelor aplicate la combustibil sau despre o reducere temporară a taxei pe valoare adăugată.

Deocamdată e vorba doar de propuneri discutate în coaliția de guvernare. Până acum nu s-a luat încă o decizie în acest sens. S-ar putea lua doar în momentul în care prețurile la pompă ar depăși nivelul de alarmă, așa cum spunea șeful guvernului.

Pe de altă parte, directorul general al OMV Petrom, Alfred Stern, a oferit un interviu în presa din Austria în care spunea că nu este de acord cu o intervenție a guvernelor naționale pe piața combustibililor, pentru că asta ar putea duce la probleme cu aprovizionarea. Însă spunea că prețuri mai mici la pompă ar putea fi posibile doar dacă guvernele naționale ar decide să reducă taxele și impozitele pentru carburanți.

Şeful OMV Petrom spunea că, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, dacă va exista o penurie de combustibil în țările din Europa, atunci șoferii ar trebui să economisească combustibilul și ar putea face asta doar conducând mai puțin sau conducând mai încet.

Marius Gîrlaşiu

