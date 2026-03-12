Prestaţia lamentabilă, din Liga Campionilor, i-a pus capac. Antonin Kinsky vrea să plece de la Tottenham

Aruncat în luptă într-un meci de top, cu Atletico Madrid, în deplasare, în optimile de finală ale Ligii Campionilor, tânărul portar ceh Antonin Kinsky, de la Tottenham Hotspur, a clacat şi a comis greşeli impardonabile, fiind înlocuit după numai 17 minute.

Atletico Madrid a surclasat-o pe Tottenham, 5-2, şi este ca şi calificată în faza sferturilor de finală. Madrilenii aveau 3-0 încă din minutul 15, Griezmann şi compania profitând din plin de lipsa de experienţă şi nesiguranţa arătate de Kinsky.

Cehul a fost înlocuit în minutul 17, când antrenorul Igor Tudor a considerat că este suficient şi l-a trimis pe teren pe titularul de drept al postului de portar, italianul Guglielmo Vicario.

Pariul lui Tudor, de a-l titulariza pe Kinsky, s-a dovedit a fi falimentar şi i-a costat scump pe englezi. Cel mai afectat a fost, evident, portarul ceh, care, conform presei britanice, i-ar fi anunţat pe şefii clubului că îşi doreşte să părăsească gruparea de pe White Hart Lane la sfârşitul sezonului.

Există informaţii care arată că goalkeeperul ar vrea să meargă împrumut la o altă echipă, pentru a trece peste momentul dificil şi a-şi revitaliza cariera.

