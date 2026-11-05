Scandalul drogurilor ia amploare în spitale. Un medic anestezist care lucrează la două spitale şi în casa căruia poliţiştii de la antidrog ar fi găsit stupefiante a fost aseară de gardă şi a tratat pacienţi. Doctorul susţine că nu are nimic să îşi reproşeze, iar superiorii lui susţin că legislaţia nu le dă dreptul să testeze medicii la intrarea în tură.

Medicul în vârstă de 33 de ani a intrat aseară în tura de gardă la ATI la spitalul din Oltenița după ce procurorii anunţaseră că i-au percheziţionat locuinţa într-o anchetă legată de traficul de droguri. Surse Observator susţin că în casa doctorului au fost găsite substanţe psihoactive sub formă de cristale. Anestezistul neagă, însă, tot. Poliţiştii i-au făcut dosar penal, însă, acum doi ani când l-au prins la volan sub efectul substanţelor psihoactive. Medicul lucrează la spitalele din Slobozia şi Olteniţa, iar directorii acestora încearcă să îşi dea seama acum dacă trebuie să îl mai lase în preajma pacienţilor.

Colegiul Medicilor din România a propus testarea antidrog pentru medicii de la spitalele de urgență înainte să intre în gardă

"Am rămas surprins când am văzut că a venit la muncă. Este un doctor empatic şi foarte profesionist", a declarat Cristinel Onofrei, manager Spitalul Oltenița. "Evident că ne uităm şi din perspectiva riscului văzând că au fost situaţii în care sursa. Au fost chiar unităţi medicale. Nu putem nici să îl minimalizăm", a declarat Liviu Patrichi, manager Spitalul Județean Slobozia. Mai multe spitale din ţară au fost zguduite anul acesta de scandaluri asemănătoare. Un medic ATI din Vatra Dornei a fost prins în flagrant în timp ce își injecta anestezice furate din farmacie. O lună mai târziu, un rezident era găsit mort în toaleta Spitalului Floreasca după o supradoză de fentanil, spun anchetatorii. Ministrul Sănătăţii nu este, însă, îngrijorat.

Articolul continuă după reclamă

"Au fost cazuri izolate si putine, comparativ cu alte tari in Uniunea Europeana. Este o problema peste tot in toata Europa cu sustragerea acestor opioide", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Colegiul Medicilor din România a propus testarea antidrog pentru medicii de la spitalele de urgență înainte să intre în gardă. În majoritatea țărilor europene, legislația muncii și regulamentele de funcţionare din unităţile sanitare prevăd testarea unui medic dacă există suspiciuni că se droghează. Directorii spitalelor pot modifica oricând regulamentul de ordine interioară pentru a introduce prevederi în acest sens.