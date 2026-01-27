Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a făcut marți o rară declarație politică, cerând "unitate" pe fondul săptămânilor de tulburări din Minnesota.

"Sunt împotriva violenței, așa că vă rog, dacă protestați, protestați în pace", a declarat Melania Trump marți dimineață, în cadrul unei emisiuni de la Fox News.

Melania Trump, o imigrantă din Slovenia, face rareori declarații publice, mai ales în ceea ce privește problemele politice sau munca soțului ei.

Dar în timpul apariției televizate în care își promova viitorul film, prima doamnă a confirmat "discuţia excelentă" pe care președintele Donald Trump a avut-o cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, și cu primarul din Minneapolis, Jacob Frey, ambii democrați.

"Lucrează împreună pentru a face acest lucru pașnic și fără revolte", a adăugat ea.

După ce a susţinut că Alex Pretti a fost cel care l-a ameninţat, de fapt, pe unul dintre agenţii de la imigrări cu pistolul şi l-a numit "asasin", administraţia Trump pare să-şi fi schimbat tonul.

"Aş vrea să fac trimitere la scenele haotice din Minnesota din weekend. Nimeni de la Casa Albă, inclusiv preşedintele Trump, nu vrea să vadă oameni răniţi sau ucişi pe străzile Statelor Unite. Asta îi include pe Renee Good, pe Alex Pretti, pe bărbaţii şi femeile curajoase din cadrul forţelor federale şi mulţi americani care au căzut victime infractorilor străini ilegali", a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

"A fost o conversaţie foarte bună şi, de fapt, păream să fim pe aceeaşi lungime de undă. Criminalitatea este în scădere, dar atât guvernatorul Walz, cât şi eu vrem să îmbunătăţim situaţia", a afirmat preşedintele SUA, Donald Trump.

