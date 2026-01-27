Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ieşire publică rară a Melaniei Trump, după violenţele în care au murit doi oameni în Minneapolis

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a făcut marți o rară declarație politică, cerând "unitate" pe fondul săptămânilor de tulburări din Minnesota.

de Redactia Observator

la 27.01.2026 , 15:28
Ieşire publică rară a Melaniei Trump, după violenţele în care au murit doi oameni în Minneapolis Ieşire publică rară a Melaniei Trump, după violenţele în care au murit doi oameni în Minneapolis - Hepta

"Sunt împotriva violenței, așa că vă rog, dacă protestați, protestați în pace", a declarat Melania Trump marți dimineață, în cadrul unei emisiuni de la Fox News.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Melania Trump, o imigrantă din Slovenia, face rareori declarații publice, mai ales în ceea ce privește problemele politice sau munca soțului ei.

Articolul continuă după reclamă

Dar în timpul apariției televizate în care își promova viitorul film, prima doamnă a confirmat "discuţia excelentă" pe care președintele Donald Trump a avut-o cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, și cu primarul din Minneapolis, Jacob Frey, ambii democrați.

"Lucrează împreună pentru a face acest lucru pașnic și fără revolte", a adăugat ea.

După ce a susţinut că Alex Pretti a fost cel care l-a ameninţat, de fapt, pe unul dintre agenţii de la imigrări cu pistolul şi l-a numit "asasin", administraţia Trump pare să-şi fi schimbat tonul.

"Aş vrea să fac trimitere la scenele haotice din Minnesota din weekend. Nimeni de la Casa Albă, inclusiv preşedintele Trump, nu vrea să vadă oameni răniţi sau ucişi pe străzile Statelor Unite. Asta îi include pe Renee Good, pe Alex Pretti, pe bărbaţii şi femeile curajoase din cadrul forţelor federale şi mulţi americani care au căzut victime infractorilor străini ilegali", a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

"A fost o conversaţie foarte bună şi, de fapt, păream să fim pe aceeaşi lungime de undă. Criminalitatea este în scădere, dar atât guvernatorul Walz, cât şi eu vrem să îmbunătăţim situaţia", a afirmat preşedintele SUA, Donald Trump.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

melania trump minneapolis minnesota donald trump ice
Înapoi la Homepage
Răzvan Lucescu, devastat după accidentul din România, în care 7 fani ai lui PAOK au decedat: “O tragedie imensă”
Răzvan Lucescu, devastat după accidentul din România, în care 7 fani ai lui PAOK au decedat: &#8220;O tragedie imensă&#8221;
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Meriton Korenica, asaltat de oferte! Neluțu Varga i-a fixat prețul starului de la CFR Cluj! Exclusiv
Meriton Korenica, asaltat de oferte! Neluțu Varga i-a fixat prețul starului de la CFR Cluj! Exclusiv
Norvegia și Suedia caută să angajeze români în diverse domenii. Salariile ajung la 46.644 de euro pe an
Norvegia și Suedia caută să angajeze români în diverse domenii. Salariile ajung la 46.644 de euro pe an
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme?
Observator » Ştiri externe » Ieşire publică rară a Melaniei Trump, după violenţele în care au murit doi oameni în Minneapolis