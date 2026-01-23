Naţionala României s-a clasat pe locul al optulea la Campionatul European de polo pe apă masculin de la Belgrad, după ce a fost învinsă de Muntenegru cu scorul de 21-15 (4-3, 6-3, 5-4, 6-5), joi seara, în meciul pentru poziţiile 7-8.

Polo masculin: România s-a clasat pe locul 8 la Campionatul European 2026 - Profimedia

Tricolorii au fost conduşi tot meciul, iar de trei ori s-au aflat la o singură lungime de muntenegreni, care s-au desprins decisiv în sfertul al doilea.

Vlad Georgescu a marcat 5 goluri pentru echipa României, antrenată de Bogdan Rath, Andrei Neamţu a reuşit 4 goluri, Andrei Prioteasa 3, iar Francesco Iudean, Tudor Fulea şi Alexandru Gheorghe au marcat câte un gol.

Pentru învingători au înscris Balsa Vuckovic 6 goluri, Dusan Matkovic 5, Dmitrii Kholod 2, Miroslav Perkovic 2, Strahinja Gojkovic 2, Jovan Vujovic 1, Aljosa Macic 1, Vasilije Radovic 1, Srdjan Janovic 1.

Articolul continuă după reclamă

România şi-a realizat obiectivul de a termina în primele opt echipe şi de a se califica la Campionatul Mondial de anul viitor.

România s-a clasat pe locul 8 şi la Campionatul European din 2024. Cel mai bun loc al tricolorilor la Campionatul European a fost patru, în 1993 şi 2006.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰