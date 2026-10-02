Celebrul număr 7 al lui Cristiano Ronaldo a fost deja atribuit altcuiva după plecarea starului de la naţională
Deşi a părăsit cu scandal lotul naţional al Portugaliei, Cristiano Ronaldo nu a lăsat un vid imens din punct de vedere logistic. Portugalia a atribuit deja numărul preferat al atacantului în vârstă de 41 de ani unuia dintre coechipierii săi pentru meciul programat joi împotriva Danemarcei, în Liga Naţiunilor, relatează RMC Sport.
Aflat în plin conflict cu selecţionerul Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo a părăsit brusc lotul Portugaliei, miercuri, înaintea etapei a treia din Liga Naţiunilor, împotriva Danemarcei.
Plecat din Copenhaga cu avionul său privat în miezul nopţii, atacantul în vârstă de 41 de ani a stârnit indignarea multor suporteri şi observatori ai lumii fotbalului.
Adevărată dramă naţională, plecarea lui CR7 a făcut probabil deja un fericit în rândul echipei naţionale portugheze. Fişa meciului Danemarca-Portugalia de pe site-ul UEFA confirmă acest lucru: Rafael Leao a preluat deja numărul 7, numărul preferat al multiplului câştigător al Balonului de Aur, pe care l-a purtat întotdeauna la naţională încă din sezonul 2007-2008.
Portugalia s-a conformat regulamentului UEFA
Dar, atenţie, reprezentativa portugheză nu a intenţionat neapărat să-l pună în dificultate pe Cristiano Ronaldo prin reatribuirea atât de rapidă a numărului său de pe tricou. Pe lângă faptul că nu a comunicat nimic în acest sens, Federaţia Portugheză de Fotbal (FPF) a respectat, mai ales, regulamentul Ligii Naţiunilor. În regulamentul oficial, UEFA obligă jucătorii să poarte numerele de la 1 la 23.
"Jucătorilor trebuie să li se atribuie numerele de la 1 la 23 pentru meciurile din faza grupelor, sferturile de finală şi meciurile de baraj, iar numerele de la 1 la 26 pentru meciurile din faza finală. Dacă se atribuie numărul 1, acesta trebuie purtat de un portar", prevede astfel forul continental în articolul 37 din regulamentul Ligii Naţiunilor.