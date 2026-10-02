Deşi a părăsit cu scandal lotul naţional al Portugaliei, Cristiano Ronaldo nu a lăsat un vid imens din punct de vedere logistic. Portugalia a atribuit deja numărul preferat al atacantului în vârstă de 41 de ani unuia dintre coechipierii săi pentru meciul programat joi împotriva Danemarcei, în Liga Naţiunilor, relatează RMC Sport.

Celebrul număr 7 al lui Cristiano Ronaldo a fost deja atribuit altcuiva după plecarea starului de la naţională - Profimedia

Aflat în plin conflict cu selecţionerul Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo a părăsit brusc lotul Portugaliei, miercuri, înaintea etapei a treia din Liga Naţiunilor, împotriva Danemarcei.

Plecat din Copenhaga cu avionul său privat în miezul nopţii, atacantul în vârstă de 41 de ani a stârnit indignarea multor suporteri şi observatori ai lumii fotbalului.

Adevărată dramă naţională, plecarea lui CR7 a făcut probabil deja un fericit în rândul echipei naţionale portugheze. Fişa meciului Danemarca-Portugalia de pe site-ul UEFA confirmă acest lucru: Rafael Leao a preluat deja numărul 7, numărul preferat al multiplului câştigător al Balonului de Aur, pe care l-a purtat întotdeauna la naţională încă din sezonul 2007-2008.

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Portugalia s-a conformat regulamentului UEFA

Dar, atenţie, reprezentativa portugheză nu a intenţionat neapărat să-l pună în dificultate pe Cristiano Ronaldo prin reatribuirea atât de rapidă a numărului său de pe tricou. Pe lângă faptul că nu a comunicat nimic în acest sens, Federaţia Portugheză de Fotbal (FPF) a respectat, mai ales, regulamentul Ligii Naţiunilor. În regulamentul oficial, UEFA obligă jucătorii să poarte numerele de la 1 la 23.

"Jucătorilor trebuie să li se atribuie numerele de la 1 la 23 pentru meciurile din faza grupelor, sferturile de finală şi meciurile de baraj, iar numerele de la 1 la 26 pentru meciurile din faza finală. Dacă se atribuie numărul 1, acesta trebuie purtat de un portar", prevede astfel forul continental în articolul 37 din regulamentul Ligii Naţiunilor.