Cine a fost Florin Marin, fostul fotbalist român şi antrenor de fotbal mort la 72 de ani

Lumea fotbalului românesc plânge dispariţia celui care a fost Florin Marin, important fotbalist şi antrenor român de fotbal.

Florin Marin s-a stins din viaţă la 72 de ani - Facebook/Federaţia Română de Fotbal

Florin Marin a murit la 72 de ani, pe un pat de spital, după ce a petrecut în jur de două săptămâni la terapie intensivă. Florin Marin era măcinat, de ceva timp, de o boală incurabilă, iar ultima perioadă a vieţii sale a fost un adevărat coşmar.

Cluburi importante din România şi-au manifestat public tristeţea, după dispariţia celui care a fost Florin Marin, iar personalităţi importante din anturajul lui Florin Marin au dezvăluit numeroase amintiri avute cu acesta.

Printre altele, afaceristul Gigi Neţoiu a precizat că şi-a dorit să-l ajute pe Florin Marin în ultima perioadă, dar antrenorul "cred că chiar nu-şi mai dorea să trăiască".

Florin Marin s-a lansat în fotbal la Rapid Bucureşti, club pentru care a activat în perioada 1966-1976, inclusiv perioada junioratului, şi cu care a reuşit să câştige Cupa României în 1975.

Apoi, cel poreclit "Flocea" a mai trecut pe la cluburi precum Steaua Bucureşti, FC Argeş, Gloria Buzău sau Inter Sibiu. A fost campioan al României cu Steaua Bucureşti, în 1978, şi câştigător al Cupei României în 1979, tot cu Steaua Bucureşti. De asemenea, a adunat şi cinci selecţii în naţionala de tineret a României, remarcându-se ca un fundaş extrem de puternic.

Din 1991, Florin Marin a luat calea antrenoratului, fără a bifa, însă, rezultate extraordinare. Totuşi, a activat la formaţii precum FC Naţional, Farul Constanţa, Universitatea Craiova, Dinamo Bucureşti, Oţelul Galaţi sau Rapid Bucureşti. De asemenea, a fost selecţionerul naţionalei de tineret a României şi antrenor secund la Steaua Bucureşti şi la naţionala de seniori a României.

