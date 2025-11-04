Cine a fost Mladen Zizovic, antrenorul bosniac mort pe marginea terenului în timpul unui meci din Serbia
Fotbalul din Serbia este în doliu, după ce Mladen Zizovic, antrenorul celor de la Radnicki 1923, a murit pe marginea terenului, în timpul meciului cu Mladost Lucani din deplasare, din etapa a 14-a.
Meciul s-a jucat luni seara, iar Zizovic, 44 de ani, s-a prăbuşit pe marginea terenului în minutul 21, la scorul de 2-0 pentru formaţia sa. În ciuda intervenţiei prompte a medicilor şi a intenţiei de a-l transporta pe acesta la spital, pentru Zizovic nu s-a mai putut face nimic.
Jucătorii celor două formaţii au continuat disputa până spre finalul primei reprize însă, în cele din urmă, meciul a fost abandonat la circa 20 de minute de la producerea tragediei, când s-a şi aflat că Zizovic a murit.
În momentul în care s-a anunţat decesul lui Zizovic, jucătorii celor două formaţii şi oficialii aflaţi pe marginea terenului s-au prăbuşit în durere şi lacrimi.
Născut şi crescut în Bosnia Herţegovina, Mladen Zizovic s-a stins din viaţă cu mai puţin de două luni înainte să împlinească 45 de ani, el fiind născut pe 27 decembrie 1980.
Zizovic a jucat fotbal la echipe precum Zrinjski Mostar, FK Tirana sau Borac Banja Luka. A fost campion al Bosniei şi Herţegovinei cu Zrinjski Mostar, în 2009, a câştigat Cupa Bosniei şi Herţegovinei cu Zrinjski Mostar, în 2008, şi cu Radnik Bijeljina, în 2016, şi a câştigat şi Cupa Albaniei, cu FK Tirana, în 2011. De asemenea, Zizovic a jucat şi două meciuri pentru naţionala ţării sale, în 2008, împotriva Japoniei şi Azerbaidjanului.
Ca antrenor, Zizovic a activat la echipe precum Zrinjski Mostar, Sloboda Tuzla, Borac Banja Luka sau Al Kholood, din Arabia Saudită. O preluase pe Radnicki 1923 de circa trei săptămâni, perioadă în care înregistrase o victorie, 2-1 cu TSC Backa Topola, şi o înfrângere, 1-2, pe terenul celor de la Zemun.
