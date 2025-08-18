Dan Bodea este pilotul ucis de o roată în timpul etapei de Autocross de la Câmpulung

Federaţia Română de Automobilism Sportiv a făcut public numele pilotului care a murit lovit de o roată în timpul etapei de Autocross de la Câmpulung. Dan Bodea avea 50 de ani şi era unul dintre cei mai buni piloţi de raliuri din ţară.

Tragedia s-a produs în timpul manşei a III-a la clasa H1, când un autoturism Renault Clio cu numărul de concurs 635 a pierdut o roată în urma unui contact pe circuit sau a unei probleme tehnice. Aceasta a părăsit traseul şi după ce a trecut prin mai multe zone aproximativ 100 de metri, a ajuns într-o zonă tehnică, unde a lovit doi membri ai unor echipe.

Echipele medicale prezente la fața locului au intervenit imediat. Două victime au fost transportate la Spitalul Municipal Câmpulung. Din păcate, viaţa lui Dan Bodea nu a mai putut fi salvată. Cea de-a doua victimă se află în afara oricărui pericol.

"Campion la clasa H4 din Autocross în 2017, Dan a fost un pilot pasionat, loial şi dedicat până la capăt motorsportului pe care l-a iubit, în ultima perioada ocupându-se de zona tehnică pentru mai mulţi competitori. Comunitatea pierde un om de excepţie, un competitor valoros şi un prieten adevărat", este mesajul transmis de Federaţia Română de Automobilism Sportiv.

În urma incidentului, competiția a fost oprită imediat. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru investigarea circumstanţelor accidentului. Conducătorul autoturismului implicat, un bărbat de 44 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

