Clasament ATP, 13 aprilie 2026: Jannik Sinner este lider mondial, după victoria de la Monte Carlo 

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 13 aprilie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că italianul Jannik Sinner este noul lider mondial, după ce a câştigat turneul de la Monte Carlo.

Sinner l-a învins în finala de duminică pe marele său rival, spaniolul Carlos Alcaraz, scor 7-6, 6-3, la capătul unui meci care a durat două ore şi 15 minute.

În urma acestui rezultat, Sinner l-a depăşit pe Alcaraz şi în clasamentul general, redevenind lider mondial. Italianul are 110 puncte peste spaniol, singurul sportiv care se poate ridica la nivelul său, neamţul Alexander Zverev, ocupantul locului 3 mondial, fiind la mare distanţă de cei doi.

Nu a fost, însă, singura modificare din TOP 10 mondial. Canadianul Felix Auger-Aliassime şi americanul Ben Shelton au urcat câte două poziţii, pe locurile 5, respectiv 6, după ce au profitat în special de retrogradarea italianului Lorenzo Musetti. Musetti a fost eliminat încă din 16-imile de finală ale turneului de la Monte Carlo, rezultat care l-a făcut să piardă nu mai puţin de patru poziţii în clasamentul mondial şi să ajungă până pe locul 9 mondial.

Articolul continuă după reclamă

TOP 10 mondial arată astfel: 1. Jannik Sinner (Italia) - 13.350 puncte, 2. Carlos Alcaraz (Spania) - 13.240 puncte, 3. Alexander Zverev (Germania) - 5.555 puncte, 4. Novak Djokovic (Serbia) - 4.710 puncte, 5. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 4.100 puncte, 6. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 3.900 puncte, 7. Alex de Minaur (Australia) - 3.895 puncte, 8. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 3.870 puncte, 9. Lorenzo Musetti (Italia) - 3.625 puncte, 10. Daniil Medvedev (Rusia) - 3.560 puncte.

Liderul jucătorilor români este Filip Cristian Jianu, sportiv care a pierdut opt poziţii şi a ajuns pe locul 275 mondial, cu 194 puncte. Jianu este urmat de Adrian Boitan, care a pierdut 16 poziţii şi a ajuns pe locul 330 mondial, cu 152 de puncte, şi de Cezar Creţu, care a pierdut trei poziţii şi a ajuns pe locul 376 mondial, cu 130 puncte.

Întrebarea zilei Reuşiţi să consumaţi toată mâncarea gătită de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰