S-a stabilit programul României din UEFA Nations League, sezonul 2026-2027. Meciurile, exclusiv pe Antena 1

Naţionala de fotbal a României a fost repartizată într-o grupă de foc, cu Bosnia Herţegovina, Polonia şi Suedia, în UEFA Nations League, ediţia 2026-2027.

de Redactia Observator

la 13.02.2026 , 12:27
România joacă şase meciuri în toamna 2026, în UEFA Nations League România joacă şase meciuri în toamna 2026, în UEFA Nations League - Profimedia

Formaţia noastră va fi obligată să ducă lupte grele pentru îndeplinirea obiectivului, câştigarea grupei şi promovarea în UEFA Nations League A plus eventuala asigurare a unui loc la barajul pentru Euro 2028.

România îşi va începe aventura în noul sezon de UEFA Nations League pe 25 septembrie 2026, cu un meci jucat în deplasare, împotriva Suediei, şi va evolua în ultima etapă, probabil într-un meci decisiv, pe terenul Bosniei şi Herţegovinei, pe 17 noiembrie 2026.

Program România în grupa de UEFA Nations League:

25 septembrie 2026, ora 21.45, Suedia - România 

28 septembrie 2026, ora 21.45, România - Bosnia Herţegovina 

2 octombrie 2026, ora 21.45, Polonia - România 

5 octombrie 2026, ora 21.45, România - Suedia 

14 noiembrie 2026, ora 21.45, România - Polonia 

17 noiembrie 2026, ora 21.45, Bosnia Herţegovina - România 

Vă reamintim că toate cele şase meciuri din grupa de UEFA Nations League vor fi transmise în direct şi în exclusivitate de Antena 1 şi AntenaPLAY.

