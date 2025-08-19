Clasament Superliga de fotbal, după etapa a VI-a. Luptă strânsă pentru locurile de play-off
Luni seara s-au disputat ultimele două partide din etapa a VI-a a Superligii de fotbal, meciuri încheiate cu victoriile echipelor FC Argeş şi Universitatea Cluj.
Argeşenii au trecut de cei de la Oţelul Galaţi, 2-0, în timp ce Universitatea Cluj s-a impus, cu mari emoţii, pe terenul celor de la Farul Constanţa, scor 1-0.
În celelalte meciuri din etapa a VI-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: Unirea Slobozia - Metaloglobus Bucureşti 2-1, Dinamo Bucureşti - UTA Arad 1-1, Petrolul Ploieşti - AFC Hermannstadt 1-1, Csikszereda Miercurea Ciuc - Universitatea Craiova 1-2, CFR Cluj - FC Botoşani 3-3, Rapid Bucureşti - FCSB 2-2.
În urma acestor rezultate, lupta pentru locurile de play-off a devenit tot mai strânse. Între locul 2 şi locul 9 sunt doar trei puncte, asta fără a mai lua în calcul şi alte formaţii, precum FCSB sau CFR Cluj, care au începuturi modeste de sezon, dar speranţe mari pe termen mediu şi lung.
Clasament Superliga de fotbal
1 UNIV. CRAIOVA 6 5 1 0 14-8 16 puncte
2 FC RAPID 6 3 3 0 10-5 12 puncte
3 UTA ARAD 6 3 3 0 10-7 12 puncte
4 UNIREA SLOBOZIA 6 3 1 2 10-8 10 puncte
5 FARUL CONSTANŢA 6 3 1 2 9-8 10 puncte
6 FC BOTOŞANI 6 2 3 1 12-7 9 puncte
7 UNIV. CLUJ 6 2 3 1 10-7 9 puncte
8 DINAMO 6 2 3 1 9-8 9 puncte
9 FC ARGEŞ 6 3 0 3 9-9 9 puncte
10 FC PETROLUL 6 1 3 2 6-5 6 puncte
11 OŢELUL GALAŢI 6 1 3 2 5-7 6 puncte
12 FCSB 6 1 2 3 8-10 5 puncte
13 CFR 1907 CLUJ 5 1 2 2 8-10 5 puncte
14 HERMANNSTADT 6 0 4 2 6-8 4 puncte
15 METALOGLOBUS 6 0 1 5 5-14 1 punct
16 CSIKSZEREDA 5 0 1 4 5-15 1 punct
