Clasament Superliga de fotbal, după etapa a VI-a. Luptă strânsă pentru locurile de play-off 

Luni seara s-au disputat ultimele două partide din etapa a VI-a a Superligii de fotbal, meciuri încheiate cu victoriile echipelor FC Argeş şi Universitatea Cluj.

de Redactia Observator

la 19.08.2025 , 13:27
Argeşenii au trecut de cei de la Oţelul Galaţi, 2-0, în timp ce Universitatea Cluj s-a impus, cu mari emoţii, pe terenul celor de la Farul Constanţa, scor 1-0.

În celelalte meciuri din etapa a VI-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: Unirea Slobozia - Metaloglobus Bucureşti 2-1, Dinamo Bucureşti - UTA Arad 1-1, Petrolul Ploieşti - AFC Hermannstadt 1-1, Csikszereda Miercurea Ciuc - Universitatea Craiova 1-2, CFR Cluj - FC Botoşani 3-3, Rapid Bucureşti - FCSB 2-2.

În urma acestor rezultate, lupta pentru locurile de play-off a devenit tot mai strânse. Între locul 2 şi locul 9 sunt doar trei puncte, asta fără a mai lua în calcul şi alte formaţii, precum FCSB sau CFR Cluj, care au începuturi modeste de sezon, dar speranţe mari pe termen mediu şi lung.

Clasament Superliga de fotbal 

1    UNIV. CRAIOVA    6    5    1    0    14-8    16 puncte

2    FC RAPID        6    3    3    0    10-5    12 puncte

3    UTA ARAD        6    3    3    0    10-7    12 puncte 

4    UNIREA SLOBOZIA    6    3    1    2    10-8    10 puncte

5    FARUL CONSTANŢA    6    3    1    2    9-8        10 puncte

6    FC BOTOŞANI        6    2    3    1    12-7    9 puncte 

7    UNIV. CLUJ        6    2    3    1    10-7    9 puncte 

8    DINAMO             6    2    3    1    9-8        9 puncte

9    FC ARGEŞ        6    3    0    3    9-9        9 puncte

10    FC PETROLUL        6    1    3    2    6-5        6 puncte

11    OŢELUL GALAŢI    6    1    3    2    5-7        6 puncte

12    FCSB            6    1    2    3    8-10    5 puncte

13    CFR 1907 CLUJ    5    1    2    2    8-10    5 puncte

14    HERMANNSTADT    6    0    4    2    6-8        4 puncte

15    METALOGLOBUS     6    0    1    5    5-14    1 punct

16    CSIKSZEREDA     5    0    1    4    5-15    1 punct 

