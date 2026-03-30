Clasament WTA, 30 martie 2026: Sorana Cîrstea intră în TOP 30 mondial

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 30 martie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis din lume, iar cifrele arată că Sorana Cîrstea a revenit în TOP 30 mondial, după ce a ajuns până în optimile de finală ale turneului de tenis de la Miami.

La capătul unei competiţii în care a învins nume grele precum Linda Noskova, din Cehia, favorită 14, şi Elise Mertens, din Belgia, favorită 21, Sorana a ajuns la 1.459 puncte WTA şi a urcat şase poziţii în clasamentul WTA, până pe locul 29 mondial. Iar în continuare Sorana beneficiază de un culoar favorabil pentru a-şi continua ascensiunea către elita WTA, ea fiind la doar câteva puncte în spatele sportivelor aflate înaintea ei în clasamentul mondial, Marie Bouzkova (Cehia), Marta Kostyuk (Ucraina) sau Emma Răducanu (Marea Britanie).

La nivel înalt, Aryna Sabalenka, liderul mondial, a câştigat Miami Open, 6-2, 4-6, 6-3, în finala cu Coco Gauff, din Statele Unite ale Americii, şi şi-a consolidat locul 1 mondial chiar mărindu-şi avansul avut faţă de Elena Rybakina, din Kazahstan, principala urmăritoare.

Graţie finalei jucate la Miami, Coco Gauff a depăşit-o pe poloneza Iga Swiatek, în lupta pentru locul 3 mondial.

TOP 10 mondial arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 11.025 puncte, 2. Elena Rybakina (Kazahstan) - 8.108 puncte, 3. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 7.278 puncte, 4. Iga Swiatek (Polonia) - 7.263 puncte, 5. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 6.243 puncte, 6. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 6.180 puncte, 7. Elina Svitolina (Ucraina) - 3.965 puncte, 8. Jasmine Paolini (Italia) - 3.907 puncte, 9. Victoria Mboko (Canada) - 3.531 puncte, 10. Mirra Andreeva (Rusia) - 3.121 puncte.

Pe lângă Sorana Cîrstea, România le mai are, în TOP 100 mondial, pe Jaqueline Cristian, care a urcat o poziţie, până pe locul 35 mondial, cu 1.382 puncte, şi pe Elena Gabriela Ruse, care a coborât 10 poziţii, până pe locul 83 mondial, cu 840 puncte.

